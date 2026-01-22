Fran comparte ‘trono’ con Bebeto en Abegondo para festejar su debut en el Dépor

Fran posa s entado en la silla personalizada cedida

El primero fue un campeón del mundo, ahora le toca el turno a un campeón de liga. A pesar de que pueda parecer un descenso de escalón, nada más lejos de la realidad. Para el equipo de fútbol que en aquel momento capitaneaba, a la espalda portaba el diez, aquel triunfo suponía un hito a la altura del que había protagonizado su ahora compañero de silla, en el restaurante Brasa de Beche, en 1994. Ahora el protagonista es Fran (no es fácil ser reconocido tan solo por el nombre) que en compañía de un grupo de amigos decidió festejar el 38 aniversario de su debut con el Dépor personalizando una silla en este conocido establecimiento hostelero, ubicado en la parroquia abegondesa de Folgoso, como hizo el pasado mes de diciembre el también inolvidable (para todo deportivista que se precie) Bebeto.

Allí estaban el catedrático de Comunicación Audiovisual y socio número 358 del Deportivo, José Luis Castro de Paz, bisnieto de uno de los once jugadores que disputaron el primer partido de la historia del más que centenario club en el Corralón de la Gaiteira. Era Félix de Paz, el 8 de diciembre de 1906. No podía faltar uno de los autores de la obra ‘Fran O Neno 10’ y director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira, quién, por cierto, lleva muy a gala ser el titular del número de asociado 638.

Reunión

La reunión sirvió para rememorar como la estrella deportivista, que alcanzaría la internacionalidad en 17 ocasiones entre los años 1993 y 2000, puso por primera vez su mítica izquierda en un campo de fútbol como profesional. Fue contra el Burgos, un 17 de enero de 1988. Tras ese habría 699 más con el club blanquiazul.

“El trato con todo el personal fue exquisito. Es una persona muy amable y campechana”, dice Raimond Peña, jefe de sala

El responsable de sala de Brasa de Beche, Raimond Peña, fue el encargado de atenderlo a él a sus acompañantes. “El trato con todo el personal fue exquisito. Es una persona muy amable y campechana. Cuando le propusimos que compartiera su firma con la de Bebeto, le pareció una sugerencia excelente”, dice este profesional gastronómico.

El menú, que todo hay que decirlo en su mayoría se basa en productos de la denominación ‘Terra das Mariñas, consistió en crema de zanahoria ecológica con huevo a baja temperatura y lascas de parmesano; biquini de zorza de porco de castaña y alioli ligero; centro de chuletón de vaca con cremoso de patata y boletus salteados en mantequilla de chuletón y su demiglace, y helado de pistacho con crema de cacahuete y cortó de café. No existe constancia de que no les haya aprovechado.