Abegondo

Tres heridos en un accidente con dos coches implicados en la AP-9 en Abegondo

Uno de los coches quedó completamente calcinado

Redacción
16/01/2026 17:45
Accidente en la autopista a la altura de Vizoño
Accidente en la autopista a la altura de Vizoño
Cedida
Tres personas resultaron heridas en un accidente registrado a las 16.05 de esta tarde la AP-9, en el kilómetro 32, a la altura de Abegondo

El siniestro, una colisión por alcance en la que se vieron implicados dos vehículos, uno eléctrico y otro de combustión, informa la Guardia Civil.  

En el eléctrico viajaba una sola persona y en el otro dos ocupantes y, como consecuencia del impacto, uno de ellos quedó atrapado en el interior del coche, siendo necesaria su excarcelación por parte de los servicios de emergencias desplazados hasta Abegondo.

Accidente autopista Vizoño

 

Los tres implicados resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados en ambulancia a centros hospitalarios, mientras que los cuerpos de seguridad se encargaron de cortar al tráfico la autopista, "si bien en estos momentos ya se ha abierto un carril y se está dando paso de forma regulada", indica también la Guardia Civil. 

En el operativo intervinieron dos patrullas de Seguridad Ciudadana y otras dos patrullas de Tráfico de la Guardia Civil.

