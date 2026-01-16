Tres heridos en un accidente con dos coches implicados en la AP-9 en Abegondo

Accidente en la autopista a la altura de Vizoño Cedida

Tres personas resultaron heridas en un accidente registrado a las 16.05 de esta tarde la AP-9, en el kilómetro 32, a la altura de Abegondo.

El siniestro, una colisión por alcance en la que se vieron implicados dos vehículos, uno eléctrico y otro de combustión, informa la Guardia Civil.

En el eléctrico viajaba una sola persona y en el otro dos ocupantes y, como consecuencia del impacto, uno de ellos quedó atrapado en el interior del coche, siendo necesaria su excarcelación por parte de los servicios de emergencias desplazados hasta Abegondo.

Los tres implicados resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados en ambulancia a centros hospitalarios, mientras que los cuerpos de seguridad se encargaron de cortar al tráfico la autopista, "si bien en estos momentos ya se ha abierto un carril y se está dando paso de forma regulada", indica también la Guardia Civil.

En el operativo intervinieron dos patrullas de Seguridad Ciudadana y otras dos patrullas de Tráfico de la Guardia Civil.