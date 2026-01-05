Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Abegondo

Los pisos municipales para jóvenes de Abegondo podrán ser comprados

Fran Moar
Fran Moar
05/01/2026 06:55
El solar, que en su momento acogió una granja avícola, se encuentra en el lugar de O Loureiro
El solar, que en su momento acogió una granja avícola, se encuentra en el lugar de O Loureiro
CEDIDA
Las viviendas de protección para los jóvenes que el Ayuntamiento de Abegondo tiene previsto construir en un solar ubicado en pleno centro urbano de la capital municipal, en concreto en el núcleo de O Loureiro, podrán ser adquiridas o alquiladas. 

El regidor, José Antonio Santiso, anunció que se realizará una encuesta para conocer la demanda real de este tipo de residencias y también “saber se prefiren optar á compra ou ao alugueiro destes futuros inmobles”. Santiso considera que esta iniciativa es pionera, tanto a nivel autonómico como nacional. “É unha medida coa que se busca garantir que os máis novos teñan alternativas habitacionais en pleno núcleo urbano. Para iso formalizouse a compra dunha parcela que se dedicará a construción destas vivendas”, apunta. 

La adquisición del terreno, ubicado en las inmediaciones de la futura Casa da Cultura Os Loureiros, a escasos doscientos metros de la casa consistorial, supuso una inversión de medio millón de euros. “Unha contía coa que o Concello mercou un solar cunha superficie de 45.000 metros cadrados. Isto é, cunha superficie suficiente para acoller, non só uso residencial, senón outros”, añaden fuentes municipales. 

Concurso de ideas

El Ayuntamiento valorará, así, la puesta en marcha de un concurso de ideas entre los vecinos con el que se determinará qué más usos se le puede dar a la parcela. “Hai espazo suficiente como para darlle a este solar máis usos aparte do residencial para xente nova. Entre as posibilidades atoparíase un posible centro para maiores, dada a proximidade desta parcela ao centro de saúde”, apostillan.

El regidor indica, además, que actualmente existe carencia de mano de obra en el sector de la construcción, a lo que se suma el incremento del precio de los materiales y que los trámites administrativos y gestiones que hay que realizar son “innumerables”, lo que está derivando en un aumento constante en los precios de los bienes inmobiliarios. 

Cabe recordar que a la adquisición de este solar, que en su momento acogió una importante granja avícola de una conocida empresa nacional, se suma la compra de un inmueble hostelero en la parroquia de San Tirso de Mabegondo que, se supone, se transformará también en una residencia, pero en este caso para jubilados.

La Xunta impulsa con 60.000 euros la mejora de las instalaciones del campo de Vizoño, en Abegondo

Centro de salud de Abegondo

La apertura del nuevo centro de salud de Abegondo se retrasa hasta la primavera del año próximo

