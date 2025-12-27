Cazadores de Abegondo abaten a un jabalí 'vakamulo' de 149 kilos

Uno de los cazadores participantes CEDIDA

Una cuadrilla de cazadores de Vizoño, en Abegondo, abatió el día de Navidad a un jabalí 'vakamulo' -apodado así en esta disciplina debido a su tamaño y peso- de 149 kilos en el Tecor de Río Samo, en Ordes.

Según el portal web Club de Caza, Luis Alberto Bascoy y Alberto Vázquez fueron dos de los participantes en esta operación, alegando que no habían visto en la zona un animal de un tamaño semejante en décadas de actividad cinegética.