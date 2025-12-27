Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Cazadores de Abegondo abaten a un jabalí 'vakamulo' de 149 kilos

Redacción
27/12/2025 17:47
Uno de los cazadores participantes
Uno de los cazadores participantes
CEDIDA
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Una cuadrilla de cazadores de Vizoño, en Abegondo, abatió el día de Navidad a un jabalí 'vakamulo' -apodado así en esta disciplina debido a su tamaño y peso- de 149 kilos en el Tecor de Río Samo, en Ordes

Según el portal web Club de Caza, Luis Alberto Bascoy y Alberto Vázquez fueron dos de los participantes en esta operación, alegando que no habían visto en la zona un animal de un tamaño semejante en décadas de actividad cinegética.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Dos personas miran las ofertas de una agencia inmobiliaria

El PP quiere facilitar la conversión de oficinas en viviendas
EP
El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunió con personal de la empresa hace meses

El TSXG avala la gestión de Culleredo en el conflicto con Jardincelas
Noelia Díaz
Una mujer mira su teléfono móvil

Entra en vigor la ley que acabará con el spam y las reseñas falsas
EFE
Un grupo de pensionistas participa en una manifestación

El gasto en pensiones marca la cifra récord de 13.750 millones
EP