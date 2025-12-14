Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Abegondo

Una mujer herida en Abegondo tras volcar antes del puente de la autopista

Efe
14/12/2025 11:38
Imagen de archivo de un coche volcado en un accidente en Abegondo
Una mujer resultó herida este sábado tras salirse de la vía y volcar con su coche en Abegondo, sobre las 18.40 horas, poco antes del puente de la autopista, en la parroquia de Cerneda.

La mujer, que consiguió salir del vehículo con la ayuda de unos familiares, fue atendida por el personal sanitario. 

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Betanzos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Hace menos de un mes, una persona fue rescatada del interior de su vehículo después de que colisionasen dos coches en Abegondo, a la altura del kilómetro 15 de la autopista, en pleno peaje.

Accidente peaje AP-9

Dos personas resultan heridas en un accidente entre dos turismos en Abegondo, a la altura del peaje de la AP-9

La dotación de bomberos se encargó de liberar a una de las víctimas, haciendo uso del material de excarcelación. No fue el único herido, ya que el personal sanitario indicó que tuvo que atender a un total de dos personas implicadas en el accidente.

La Guardia Civil ya ha comenzado la investigación para esclarecer las causas de lo sucedido. Aunque todavía no hay conclusiones, por el momento apuntan a un exceso de velocidad en la entrada del peaje.

