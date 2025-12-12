Orange y R avanzan desde Abegondo que cubrirán con 5G todos los hogares de la Galicia rural

El responsable de las empresas, con el alcalde, el suddelegado del Gobierno y el director de Amtega, en San Marcos Cedida

Los representantes institucionales de R y MasOrange en Galicia se desplazaron hasta Abegondo para detallar el plan de ayudas Unico 5G_Redes Activas. Una iniciativa financiada por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea NextGenerationEU y gestionada por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública que contempla actuaciones en casi un millar de estaciones móviles en Galicia, de las que más de 80 son de nueva construcción.

Tras la última convocatoria de ayudas, a finales de 2024, MasOrange -a través de su marca Orange– fue la principal adjudicataria en Galicia, con un total de 70 millones de euros de inversión hasta finales de 2026 (98% del presupuesto asignado en la comunidad), de los que 22,7 millones corresponden a la provincia de A Coruña. A estas cifras hay que añadir, además, más de un 10% de inversión ya realizada, con lo que la cantidad final invertida se acercará a los 80 millones de euros.

R y MasOrange han llegado ya con su cobertura móvil 5G a más del 95% de los casi 250 municipios gallegos de menos de 10.000 habitantes programados en el plan Unico 5G-Redes Activas.

Además, se ha construido o activado casi el 80% de la infraestructura prevista en el plan para dar el servicio más avanzado de 5G en el rural de Galicia. Todos los hogares de estas zonas apartadas o de difícil acceso podrán disfrutar de la tecnología 5G más completa, estable y avanzada, que reduce al máximo la latencia (respuesta de conexión inmediata).

Se trata del 80% de los ayuntamientos de la comunidad donde se concentra tan solo el 20% de la población, lo que da una idea de su dispersión y de lo que supone llegar hasta el último rincón de Galicia con esta tecnología de última generación.

Así, dispone ya de cobertura 5G el municipio menos poblado de Galicia, el lucense Negueira de Muñiz, con 215 habitantes, y Abegondo, donde se presentó el programa, también se incluye en esa lista de poblaciones rurales preparadas para competir al mismo nivel que las grandes ciudades con servicios de última generación.

El objetivo, contribuir al desarrollo del rural y situar Galicia a la vanguardia en redes móviles avanzadas.

El alcalde, José Antonio Santiso, subrayó el “servicio esencial” que supone la cobertura 5G para vecinas y vecinos del municipio. “Una cobertura móvil de última generación es esencial para el desarrollo e innovación en el rural, especialmente en puntos donde la orografía dificulta la dotación de fibra”, afirmó.

El regidor resaltó que “la idea de Abegondo como lugar para vivir con tranquilidad en plena Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas tiene que ir acompañada de servicios de calidad como el de conectividad".

Alfredo Ramos, director de R y de MasOrange en Galicia, destacó “la importancia de compartir con administraciones públicas e instituciones este compromiso con la conectividad en la comunidad” e incidió en que “hablar de 5G Unico Rural es hablar de igualdad de oportunidades, la base para que cualquier persona en Galicia pueda formarse, trabajar y emprender desde el rural en condiciones similares a las ciudades”, expuso Ramos. “Nuestro activismo rural –añadió– consiste en poner la tecnología al servicio de las personas, del campo, de la industria agroalimentaria y de la sostenibilidad. Y en facilitar que el talento se quede o vuelva también a un rural en igualdad de condiciones para competir, crecer y liderar”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó “el compromiso del Gobierno de España con las zonas rurales de Galicia, invirtiendo en conectividad y tecnología para garantizar igualdad de oportunidades".

Esta inversión no solo permite que todos los hogares tengan acceso a la tecnología más avanzada; también contribuye al desarrollo económico de estas zonas y ayuda a fijar población, evitando la despoblación y fomentando que las personas puedan vivir, trabajar y emprender en su municipio”.

El director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, destacó la importancia que la conectividad supone para una comunidad como la gallega, y expresó su deseo de que “se cumplan los objetivos de desarrollo del Plan Unico 5G Rural en el plazo previsto para garantizar unas telecomunicaciones de voz y datos de calidad”.

Además, R es el primer operador que dota a clientes sin fibra en Galicia de una solución 5G convergente fijo y móvil. De este modo, 296 municipios (88 en A Coruña) ya disfrutan del servicio ‘Internet rural’, solución de banda ancha a través de 5G para ofrecer alta velocidad y wifi 6 a aldeas y lugares a donde no es posible llevar la fibra óptica.