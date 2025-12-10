La Xunta impulsa con 60.000 euros la mejora de las instalaciones del campo de Vizoño, en Abegondo

Belén do Campo visitó el campo este miércoles MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este miércoles Abegondo para conocer las obras realizadas en el campo de fútbol de Vizoño, al que se destinaron 60.000 euros del Fondo de Cooperación Local y que sirvieron para llevar a cabo mejoras en la eficiencia energética.

Concretamente, esta ayuda permitió al Ayuntamiento ejecutar la renovación completa de la iluminación del campo y sustituir el actual sistema de agua caliente mediante las últimas tecnologías. "Con estas actuacións, o Concello reafirma o seu compromiso coa mellora das infraestruturas deportivas e cun modelo de xestión máis eficiente, sostible e respectuoso co medio ambiente. Estas intervencións permiten ofrecer mellores servizos á cidadanía e garantir que as instalacións deportivas cumpran os estándares de calidade e seguridade esixidos na actualidade", explicó la Xunta en un comunicado.