Abegondo

La Xunta impulsa con 60.000 euros la mejora de las instalaciones del campo de Vizoño, en Abegondo

Redacción
10/12/2025 11:30
Belén do Campo visitó el campo este miércoles
Belén do Campo visitó el campo este miércoles
MONCHO FUENTES
La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este miércoles Abegondo para conocer las obras realizadas en el campo de fútbol de Vizoño, al que se destinaron 60.000 euros del Fondo de Cooperación Local y que sirvieron para llevar a cabo mejoras en la eficiencia energética.

Concretamente, esta ayuda permitió al Ayuntamiento ejecutar la renovación completa de la iluminación del campo y sustituir el actual sistema de agua caliente mediante las últimas tecnologías. "Con estas actuacións, o Concello reafirma o seu compromiso coa mellora das infraestruturas deportivas e cun modelo de xestión máis eficiente, sostible e respectuoso co medio ambiente. Estas intervencións permiten ofrecer mellores servizos á cidadanía e garantir que as instalacións deportivas cumpran os estándares de calidade e seguridade esixidos na actualidade", explicó la Xunta en un comunicado.

Obras en Abegondo para realizar las nuevas sendas peatonales

La Xunta habilitará dos nuevas sendas peatonales en Abegondo

