Bebeto tiene un trono reservado en Abegondo

Ángel Varela, responsable del restaurante Brasa de Beche de Folgoso, sentado en la silla que personalizó el pasado domingo Bebeto Víctor Seoane

El apelativo de ‘O Rei’ le acompaña a un fallecido compatriota suyo pero a él no le hace falta. Dispone de trono propio. Lo tiene y lo tendrá a perpetuidad, o mientras la estructura aguante. La estrella futbolística brasileña del Dépor José Roberto Gama de Oliveira, mundialmente conocido por Bebeto, aprovechó su estancia, el domingo 30 de noviembre, en el restaurante Brasa de Beche, ubicado en el parque homónimo del núcleo abegondés de Santa Dorotea de Folgoso, para personalizar una de las sillas del local.

“Fue idea mía. Viajo mucho por Andalucía y allí lo habitual es que las celebridades dejen su firma estampada en los barriles y se me ocurrió que Bebeto dejase una dedicatoria en una de las sillas. La propuesta tenía un objetivo doble. Por una parte, decirle que siempre contará con esa silla en mi local y, por otra, que cuando la use un comensal tenga claro que está ocupando el sitio de todo un campeón del mundo”, dice el responsable del establecimiento, Ángel Varela, al tiempo que destaca la humildad de un exfutbolista que lo fue todo en el ámbito del deporte profesional.

Brasa de BecheEl gerente de Brasa de Beche también alaba la humanidad de Bebeto, al que conoció este domingo mientras compartía mesa y mantel con el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes.

“Me preguntó por qué no se encontraba mi hijo en el restaurante, cuando ya sabía que es un deportivista acérrimo. Al decirle que tenía que estudiar me pidió por favor que lo llamase por teléfono porque quería conocerlo y hablar con él. Así lo hice y fue encantador tanto con él como con el resto de las personas que se encontraban en ese momento en el comedor”, apostilla este feliz responsable de hostelería. 