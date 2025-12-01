Bebeto disfruta de la gastronomía coruñesa en un restaurante de As Mariñas

Massimo Benassi, Bebeto y José Antonio Santiso CEDIDA

José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, realizó este domingo una visita institucional al Ayuntamiento de Abegondo, donde pudo charlar con su alcalde, José Antonio Santiso, y numerosos aficionados del Real Club Deportivo, muchos de ellos niños.

El que fuera delantero del SuperDépor realiza estos días una 'tourné' por A Coruña y su área metropolitana para presentar su biografía autorizada, 'El hombre que acunó el gol', elaborada por el periodista Alexandre Centeno. Además, fue el encargado de encender las luces de Navidad de A Coruña y del centro comercial Cuatro Caminos, y mantuvo un encuentro en el Ágora con cientos de escolares.

En su estancia en la ciudad ha tenido tiempo para degustar los manjares gallegos y, precisamente, este domingo estuvo en el restaurante Brasa de Beche de Abegondo, especializado en cocina atlántica kilómetro 0 y que cuenta con el sello de calidad de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

La leyenda deportivista no dudó en posar ante el cartel del establecimiento junto al alcalde abegondés y al CEO del Real Club Deportivo, el italiano Massimo Benassi.