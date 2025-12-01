Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Bebeto disfruta de la gastronomía coruñesa en un restaurante de As Mariñas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
01/12/2025 11:13
Massimo Benassi, Bebeto y José Antonio Santiso
Massimo Benassi, Bebeto y José Antonio Santiso
CEDIDA
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, realizó este domingo una visita institucional al Ayuntamiento de Abegondo, donde pudo charlar con su alcalde, José Antonio Santiso, y numerosos aficionados del Real Club Deportivo, muchos de ellos niños.

El que fuera delantero del SuperDépor realiza estos días una 'tourné' por A Coruña y su área metropolitana para presentar su biografía autorizada, 'El hombre que acunó el gol', elaborada por el periodista Alexandre Centeno. Además, fue el encargado de encender las luces de Navidad de A Coruña y del centro comercial Cuatro Caminos, y mantuvo un encuentro en el Ágora con cientos de escolares.

En su estancia en la ciudad ha tenido tiempo para degustar los manjares gallegos y, precisamente, este domingo estuvo en el restaurante Brasa de Beche de Abegondo, especializado en cocina atlántica kilómetro 0 y que cuenta con el sello de calidad de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

La leyenda deportivista no dudó en posar ante el cartel del establecimiento junto al alcalde abegondés y al CEO del Real Club Deportivo, el italiano Massimo Benassi.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Atos del Poggetto

Secuestran en Toledo al perro campeón de Italia 'Atos del Poggetto' mientras se preparaba para el Mundial
EFE
El ideal gallego

Renfe refuerza la conexión Galicia-Madrid con casi 1.200 plazas extra el lunes 8 para facilitar el retorno de puente
EP
El ideal gallego

La madre de Yoel Quispe cree que el autor de su muerte busca reducir pena tras mostrar arrepentimiento en una carta
EP
puntonegrosg2

Desmantelan un punto de tráfico de drogas en la Sagrada Familia
Abel Peña