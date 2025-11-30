Mi cuenta

Abegondo

Bebeto, de visita en Abegondo

Redacción
30/11/2025 19:58
Bebeto en Abegondo
Bebeto en Abegondo
CEDIDA
José Roberto Gama de Oliveira, ‘Bebeto’, continúa su baño de masas por A Coruña y este domingo le tocó el turno al municipio de Abegondo, donde la leyenda deportivista firmó en el Libro de Oro.

 El alcalde, José Antonio Santiso, alabó la figura y la trayectoria del ariete brasileño: “Querido Bebetiño, tú eres un mito, pero lo más importante es la huella emocional que todavía sigues dejando en nosotros. Como puedes ver los abegondeses te quieren de forma especial y te agradecen que hayas venido a conocer nuestra casa”, indicó.

Bebeto, con José Antonio Santiso
Bebeto, con José Antonio Santiso
CEDIDA

Por su parte, Bebeto agradeció el "enorme cariño" que le trasladó el alcalde y los asistentes al acto oficial y destacó la gran idea de ubicar en la localidad la ciudad deportiva del Real Club Deportivo y el nuevo proyecto Dépor Training Center, sede de la cantera y base del futuro para los proyectos deportivos del equipo herculino.

