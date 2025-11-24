Mi cuenta

Abegondo

Dos personas resultan heridas en un accidente entre dos turismos en Abegondo, a la altura del peaje de la AP-9

Redacción
24/11/2025 13:27
Accidente peaje AP-9
Accidente en la AP-9
DGT

Una persona fue rescatada del interior de su vehículo después de que colisionasen dos coches en Abegondo en la mañana de este lunes. En el suceso, hubo dos heridos.

El accidente ocurrió unos minutos después de las 11.00 horas. Según la información recogida por el 112 Galicia, se había producido un accidente entre dos turismos en el kilómetro 15 de la AP-9, con posibles atrapados.

Sin esperar, los gestores del 112 Galicia solicitaron la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Betanzos y de la Guardia Civil de Tráfico.

La dotación de bomberos se encargó de liberar a una de las víctimas, haciendo uso del material de excarcelación. No fue el único herido, ya que el personal sanitario indicó que tuvo que atender a un total de dos personas implicadas en el accidente.

La Guardia Civil ya ha comenzado la investigación para esclarecer las causas de lo sucedido. Aunque todavía no hay conclusiones, por el momento apuntan a un exceso de velocidad en la entrada del peaje.

