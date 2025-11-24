Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Abegondo

Abegondo presentará recurso contra la subestación eléctrica autorizada por el Gobierno

Redacción
24/11/2025 20:02
José Antonio Santiso
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Abegondo anuncia la presentación de un recurso contra la autorización del Gobierno central de una subestación eléctrica en el municipio, resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

En un comunicado, el consistorio cuestiona que se hayan descartado las alegaciones presentadas por el Ejecutivo local, “con el acuerdo de la corporación y los vecinos”, y se dé luz verde a la petición de Red Eléctrica Española. El alcalde, José Antonio Santiso, manifiesta el “profundo malestar del pueblo de Abegondo” por una actuación “que carece de justificación, sin consenso social y que supone un impacto severo en el medio ambiente”. 

“Vaivenes” de la empresa

“Es un auténtico despropósito”, asevera Santiso para denunciar “vaivenes continuados de la empresa para argumentar el objetivo de la infraestructura”.

La actuación fue diseñada para reforzar la alimentación de la ciudad de A Coruña, sin embargo ahora está motivada por dos cuestiones: alimentar al AVE y la evacuación de la energía de parques eólicos”, señala el alcalde, que apostilla que dicha energía derivará “hacia As Pontes, muy alejado de Abegondo”.

Te puede interesar

Merchandising de la campaña de impulso al comercio de Sada

Sada anima a sus vecinos a comprar en el pequeño comercio
Redacción
Palomo Spain y Ramón Santos tras el mostrador de La Crisálida

Palomo Spain se deja ver por La Crisálida de A Coruña
Andrea López Ramos
El ideal gallego

Guía completa de la Navidad en A Coruña
Redacción
Una grúa coloca una de las estructuras que conforman la pasarela interior entre estaciones

Las obras de la intermodal de A Coruña avanzan con la construcción de la pasarela entre estaciones
Dani Sánchez