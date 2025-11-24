Abegondo presentará recurso contra la subestación eléctrica autorizada por el Gobierno

José Antonio Santiso ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Abegondo anuncia la presentación de un recurso contra la autorización del Gobierno central de una subestación eléctrica en el municipio, resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio para la Transición Ecológica.

En un comunicado, el consistorio cuestiona que se hayan descartado las alegaciones presentadas por el Ejecutivo local, “con el acuerdo de la corporación y los vecinos”, y se dé luz verde a la petición de Red Eléctrica Española. El alcalde, José Antonio Santiso, manifiesta el “profundo malestar del pueblo de Abegondo” por una actuación “que carece de justificación, sin consenso social y que supone un impacto severo en el medio ambiente”.

“Vaivenes” de la empresa

“Es un auténtico despropósito”, asevera Santiso para denunciar “vaivenes continuados de la empresa para argumentar el objetivo de la infraestructura”.

“La actuación fue diseñada para reforzar la alimentación de la ciudad de A Coruña, sin embargo ahora está motivada por dos cuestiones: alimentar al AVE y la evacuación de la energía de parques eólicos”, señala el alcalde, que apostilla que dicha energía derivará “hacia As Pontes, muy alejado de Abegondo”.