Mabegondo y Montouto contarán con nuevas sendas peatonales en 2026

María Martínez Allegue visitó el municipio Cedida

Las obras para construir las nuevas sendas de Mabegondo y Montouto saldrán a licitación el próximo lunes. Así lo confirmaron, esta mañana, el alcalde, José Antonio Santiso, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en su visita al municipio. El proyecto saldrá a concurso por cerca de 530.000 euros y, una vez se adjudique, los trabajos se ejecutarán en un plazo de seis meses. Esto es, ambas parroquias contarán con itinerarios peatonales seguros a su paso por la AC-542 en el 2026. Se trata, tal y como explicó el regidor, de unas intervenciones “esenciais para que as persoas poidan percorrer estes camiños dun xeito seguro”.

Actualmente, el trecho de Mabegondo dispone de aceras y espacio de aparcamientos en el margen izquierdo, mientras que en Montouto no existen sendas en ninguno de los dos lados. En Mabegondo, el proyecto contempla la creación de una senda de 430 metros de longitud que discurrirá por el lado derecho, entre la intersección con la carretera AC-221 y la glorieta situada en el cruce con la DP-0106. Por otro lado, en Montouto se habilitará una senda de 480 metros por el margen derecho que finalizará en el cruce con la carretera DP-0103.

Los trabajos en ambas parroquias sumarán cerca de un kilómetro de senda con un ancho de 2,5 metros (salvo en algún punto concreto en el que la anchura será algo inferior).

Durante su intervención, el primer edil celebró el próximo inicio de estos trabajos y agradeció la colaboración de la Xunta de Galicia, que cualificó como “esencial para seguir facendo realidade as peticións da veciñanza”. Además, deseó que “a conselleira volva pronto para inaugurar o centro de saúde e, despois, veñamos de novo a inaugurar estas sendas”.

Por su parte, María M. Allegue destacó que “a seguridade viaria está á cabeza das prioridades da Xunta de Galicia” y indicó que “coas novas sendas tamén se dá continuidade a outros tramos xa executados con anterioridade na mesma estrada en colaboración co Concello”.