La Xunta habilitará dos nuevas sendas peatonales en Abegondo

Abegondo tendrá nuevas sendas peatonales MIGUEL MIRAMONTES

La Xunta habilitará dos nuevas sendas peatonales en el Ayuntamiento de Abegondo, que sumarán una inversión total de cerca de 550.000 euros. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y la directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras, María Deza, avanzó esta actuación, que se licitará el próximo lunes 24, en la visita al ayuntamiento coruñés.

En concreto, los itinerarios peatonales se habilitarán en las márgenes derechas de la carretera autonómica AC-542 a su paso por las parroquias de Mabegondo y Montouto y sumarán casi un kilómetro. No caso de la senda de Mabegondo, se abordará entre la intersección con la carretera AC-221 y la glorieta ubicada en la intersección con la carretera provincia CP-0106, y tendrá 430 metros de longitud. Y, en Montouto, la Xunta ejecutará un itinerario de 480 metros que finalizará en el cruce con la carretera provincial CP-0103, en un tramo que en la actualidad carece de aceras.

Los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses, se completarán con otras mejoras como nueva señalización, ordenación de accesos o conexiones con aceras.

La conselleira destacó que estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Sendas de la Xunta, con el que la Administración autonómica lleva planificados y ejecutados ya 300 km de itinerarios peatonales y ciclistas en el marco de su compromiso con la movilidad sostenible y segura, con el fin de que las personas puedan desplazarse por las carreteras de forma segura y saludable.

En este sentido, Allegue destacó que con las nuevas sendas, también se da continuidad a otros tramos ya ejecutados con anterioridad en la misma carretera, en colaboración con el Ayuntamiento. Y subrayó que la Administración autonómica está ampliando esta red de sendas en los ayuntamientos con el máximo respeto al entorno, cuidando la integración paisajística.

A partir del próximo lunes, las empresas tendrán de plazo hasta el 22 de diciembre para presentar sus ofertas. La previsión de la Xunta es iniciar los trabajos en primavera del 2026.

La conselleira puso estos itinerarios peatonales como ejemplo del sello Galicia Calidade y remarcó que con ellos se recuperan espacios para las personas y síguese conectando el territorio con orden y respeto al medio ambiente con la que trabaja la Xunta.