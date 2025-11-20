Fallece en el hospital la madre de la vecina de Abegondo hallada muerta en su domicilio

El suceso se produjo en el número 19 del lugar de A Peneda CEDIDA

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo, en la jornada de ayer, del cuerpo sin vida de una mujer de 50 años en una vivienda situada en la localidad de A Peneda, en el municipio coruñés de Abegondo. La fallecida, enfermera del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), convivía con su madre, de 87 años, quien fue localizada en la cama con las constantes vitales muy bajas cuando los servicios de emergencia accedieron a la vivienda.

La voz de alarma se activó poco antes de las 17:00 horas, después de que compañeros de trabajo de la mujer, preocupados por no haber tenido noticias suyas en varios días, alertaran a los servicios de emergencia. Aunque en la vivienda residían dos personas, nadie respondía a la puerta, lo que motivó la intervención de los equipos de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, bomberos de Betanzos, Protección Civil y agentes de la Guardia Civil. A su llegada, los profesionales localizaron a la mujer de 50 años ya sin vida, mientras que su madre fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario debido a su delicado estado. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron posteriormente también el fallecimiento de la mujer de 87 años.

A falta de los resultados de la autopsia, no se han apreciado signos de violencia en el cuerpo de la hija, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. La Guardia Civil ha señalado que será el informe forense el que determine las causas exactas del fallecimiento de ambas mujeres.