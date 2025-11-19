Hallan muerta en su domicilio a una vecina de Abegondo de la que no se tenía noticias desde hacía varios días

El suceso se produjo en el número 19 del lugar de A Peneda CEDIDA

Una mujer de mediana edad fue hallada muerta en su casa de Abegondo, tras permanecer varios días sin que sus allegados tuviesen noticia de ella ni de la persona que residía en el mismo domicilio, ubicado en el número 19 del lugar de A Peneda.

Según fuentes del servicio de Emerxencias 112-Galicia, alrededor de las 17.00 horas se recibió el aviso de un particular que alertaba de que nadie respondía a las llamadas en la casa, a pesar de que estaba habitada por dos personas. Ante esta circunstancia se estableció un dispositivo para tratar de localizar a ambas mujeres, en el que intervinieron Guardia Civil, bomberos del parque comarcal de Betanzos, Protección Civil y Urxencias Sanitarias.

Las fuerzas de seguridad decidieron abrir la puerta del inmueble y se encontraron con la mujer fallecida, mientras que la otra de más edad presentaba muestras de desfallecimiento, por lo que fue atendida por los sanitarios.

Por el momento, todas las líneas de investigación se mantienen abiertas por lo que todavía se desconocen las causas de este suceso que está causando sorpresa entre el vecindario de la zona urbana de la capital del municipio.