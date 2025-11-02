La apertura del nuevo centro de salud de Abegondo se retrasa hasta la primavera del año próximo

La construcción del nuevo centro de salud de Abegondo fue adjudicada por la Xunta en abril de 2024, por 2,7 millones de euros El Ideal Gallego

El hombre dispone, sin embargo, las circunstancias se imponen. La Xunta tenía previsto que el nuevo centro de salud de Abegondo estuviese en funcionamiento a mediados de este año pero, según indicó el propio alcalde, José Antonio Santiso, eso no será posible hasta la primavera de 2026. Aunque el inmueble ya se encuentra bastante ultimado, su apertura no se efectuará hasta que esté finalizado el aparcamiento. Una obra que ha salido recientemente a licitación con un valor de contrato de 164.101,36 euros.

Asimismo, se espera que en breve esté finalizada la construcción de un acceso que conectará el ambulatorio con la vía autonómica AC-542, que enlaza el municipio abegondés con los núcleos de Betanzos y Mesón do Vento, ya en la localidad de Ordes. Cabe recordar que el Gobierno local solicitó en su momento a la Xunta que autorizase la construcción de una glorieta en las inmediaciones de la casa consistorial.

Características

El Gobierno autonómico, en abril de 2024, adjudicó por 2,7 millones de euros los trabajos de construcción del centro de salud. La intervención, encomendada a la empresa Seranco, contaba con un plazo de ejecución de doce meses y permitía renovar un ambulatorio de más de 35 años, además de favorecer una atención más integral a cerca de 5.000 pacientes.

El contrato establecía que el adjudicatario llevaría a cabo, en una parcela de más de 1.400 metros cuadrados de superficie en el casco urbano del municipio, el nuevo centro de salud. La superficie total construida sería de 1.221 metros, con 965 útiles. Se distribuirían en planta sótano, con 70 metros construidos, una planta baja de 957, y planta primera de 195.

Los responsables del diseño optaron por situar en la planta baja el máximo número de dependencias y llevar a la planta primera las de uso privado o restringido. Así, en la planta baja se emplazarán todos los servicios de acceso público, en la primera la zona de personal y en la cubierta las instalaciones necesarias. La configuración del edificio sigue un esquema en H. De este modo, el acceso al nuevo edificio será centrado y cubierto y con acceso rodado para ambulancias. Tras el acceso se sitúa el área administrativa y de recepción, con dos bandas extremas de consultas y una zona con los servicios auxiliares. Además, al suroeste se emplazará el área de pediatría con dos consultas, baño y sala de espera y al sur este se situará la sala para la toma de muestras.

La zona central se prolonga en la primera planta con el área de personal y en la cubierta con las instalaciones. Destaca el diseño contemporáneo del edificio, integrado en su entorno. Según fuentes del Gobierno autonómico, la ejecución de este nuevo centro de salud da cumplimiento el compromiso adquirido con Abegondo, a través del Sergas, para la construcción de un centro de salud en el municipio coruñés. Para hacerlo posible, el equipo que lidera Santiso Miramontes elaboró un plan especial de infraestructuras y dotaciones que completó todos sus trámites administrativos y se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento.

El ambulatorio contará con tres consultas de medicina, tres de enfermería, una sala de educación maternal, una sala de técnicas, una de urgencias habilitada para poder realizar la cirugía menor, una de infecciosos, una consulta de pediatría, y de enfermería pediátrica. También se mejorará el área de personal, con una sala de estar.