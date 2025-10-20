Mi cuenta

Abegondo

Abegondo pone en marcha la licitación del aparcamiento y accesos del nuevo centro de salud

El proyecto cuenta con un valor estimado de contrato de 164.101,36 euros y se financiará con cargo al remanente de tesorería

Redacción
20/10/2025 17:30
El nuevo centro de salud de Abegondo
El nuevo centro de salud de Abegondo
Concello de Abegondo

El Concello acaba de sacar a licitación el proyecto para crear el futuro aparcamiento y los accesos del nuevo centro de salud. Se trata, como apunta el alcalde, José Antonio Santiso, de unas obras "esenciais coas que se completará a carta de servizos da instalación, dándolles aos usuarios e usuarias unha maior facilidade para acceder ao centro médico". En todo caso, tal y como apunta el regidor, fuera del horario de atención "este espazo estará dispoñible para a veciñanza xeral, ampliando as áreas de estacionamento da zona, onde se atopan dependencias cun grande uso como o pavillón, a biblioteca municipal ou a ludoteca". Las actuaciones, que se llevarán a cabo con cargo al remanente de tesorería, han salido a licitación con un valor de contrato de 164.101,36 euros.

Las intervenciones se realizarán en una parcela situada justo frente a la fachada principal del centro de salud y que llevaba años en desuso. La superficie de actuación es de 1.088,70 metros cuadrados que se distribuirán entre viales de circulación rodada y peatonal y espacio de estacionamiento. En total, se prevé la ejecución de 21 plazas de las que tres serán para personas con movilidad reducida y una para el servicio de ambulancia. Dentro de la parcela se definirán dos viales de circulación de sentido único y los aparcamientos, que estarán dispuestos en batería.

El proyecto incluirá la retirada del cierre actual de la parcela, labores de desbroce, la formación de la explanada y la ejecución de los trabajos de ajardinamiento. Las obras se completarán con la disposición de la señalización horizontal y vertical y con la instalación de nuevo mobiliario urbano como bancos y papeleras.

Nuevo equipamiento

La Xunta sacó a licitación, recientemente, el suministro de equipamiento electromédico en varios centros de salud de la Comunidad, entre ellos en el de Abegondo. Con esta novedad, la dependencia abegondesa contará con autoclaves para esterilización, electrocardiógrafos, sistemas de adquisición y monitorización automatizada de constantes vitales, equipos de radiografía intraoral, equipamiento de tratamiento dental y ecógrafos portátiles.

