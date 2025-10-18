El entorno del embalse de Cecebre sufre una furibunda ola vandálica

El observatorio de aves de Crendes es uno de los espacios más afectados

La fama de los vándalos deriva de su supuesto disfrute con el destrozo de la propiedad ajena. Sin embargo, no consta en estudio alguno que gozasen con la ruina propia. Actualmente, sus ‘descendientes’ quieren dar un paso más y sí se regocijan con el daño a sus pertenencias. El último ejemplo se puede contemplar ‘in situ’ sobre el mobiliario público del entorno del embalse de Cecebre que ha sido objeto de un furibundo ataque.

Los usuarios y colectivos ecologistas han sido los primeros en poner el grito en el cielo a través de sus propias redes sociales.

Condena de Santiso

Tampoco esta poco afortunada actuación parece que sea del agrado del alcalde de Abegondo y presidente de la Reserva, José Antonio Santiso.

“Abegondo condena enérgicamente los actos vandálicos que se han producido en el entorno del embalse. Resulta indignante comprobar el deterioro de las instalaciones mejoradas en 2023. Ver ahora el resultado de aquel trabajo arruinado por la falta de civismo y el desprecio hacia el patrimonio común de unos gamberros es absolutamente lamentable”, critica el regidor, al tiempo que pide la colaboración de la ciudadanía para denunciar cualquier comportamiento incívico.

El Ayuntamiento tiene previsto realizar una evaluación de daños y se compromete a recuperar los equipamientos dañados, aunque solicita implicación a la sociedad porque le consta que sin ella la actuación volverá a repetirse.