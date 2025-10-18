Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Abegondo

Arden en Abegondo el cobertizo y un comedor anexos a un bar

El suceso se produjo de madrugada en Orto

Ep
18/10/2025 10:54
Bomberos del Consorcio Provincial en una intervención
Bomberos del Consorcio Provincial en una intervención
N.D.

Un incendio ha calcinado por completo un cobertizo y un comedor anexos a un establecimiento hostelero en Abegondo (A Coruña), concretamente a la altura del kilómetro 10 de la AC-221, en el lugar de Orto.

Según informa el 112 Galicia, la Central de Emergencias recibió el aviso minutos después de las 5.30 horas a través de un particular, quien alertó de que estaba ardiendo un cobertizo ubicado junto a un establecimiento hostelero.

De este modo, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitó la intervención de la Guardia Civil y de los Bomberos de Betanzos, que extinguieron el fuego poco después de las 7.00 horas.

Con todo, el incendio calcinó el anexo en el que se encontraban la parrilla y un comedor. Asimismo, las llamas destruyeron por completo el mobiliario y la estructura de esta zona.

Lucía Tenreiro