Abegondo

Más de 1.500 personas participan este curso en las actividades deportivas de Abegondo

Redacción
12/10/2025 19:38
Abegondo ha puesto en marcha una nueva temporada de sus actividades deportivas municipales, que cuentan con 1.515 alumnos y 32 disciplinas diferentes. De ellas, 14 son dirigidas al público infantil y 18 al adulto, explica el Ayuntamiento. 

Entre los pequeños, el fútbol y el patinaje son las escuelas que suman más usuarios. Le siguen otras como el taekwondo, el fútbol sala, la hípica, el atletismo o la gimnasia rítmica. 

La actividad de adultos con más participación es pilates, que reúne a 148 vecinos. La gimnasia, con grupos en Limiñón, Mabegondo, Sarandós, Abegondo, Montouto y Viós, le sigue con 125 vecinos apuntados.

El crossfit, yoga, o hit core son otras de las opciones más numerosas, reconoce el Gobierno abegondés, que también pone en marcha otras modalidades donde se priman los grupos reducidos para una mejor realización, como es el caso del entrenamiento personal o de los microentrenamientos.

Abegondo impulsa el envejecimiento activo con talleres de memoria, rutas saludables y clases de baile

