El Ideal Gallego Fundado en 1917

Abegondo

Abegondo impulsa el envejecimiento activo con talleres de memoria, rutas saludables y clases de baile

Cerca de una treintena de vecinos participaron en la primera salida, recorriendo un tramo del Camino de Santiago

Redacción
06/10/2025 16:56
Envellecimiento activo en Abegondo
Envellecimiento activo en Abegondo

El Concello de Abegondo refuerza su compromiso con el bienestar de las personas mayores a través de un completo programa de envejecimiento activo que combina talleres de memoria, clases de baile y rutas saludables. La iniciativa busca fomentar la actividad física y mental, además de promover la convivencia y la participación social entre los vecinos y vecinas del municipio.

El pasado viernes tuvo lugar la primera de las rutas saludables, en la que cerca de una treintena de participantes recorrieron un tramo del Camino de Santiago en dirección a Ardemil. El programa continuará en las próximas semanas con dos nuevas salidas: el viernes 10 de octubre, hacia Ordes, y el viernes 24 de octubre, con destino a Sigüeiro.

Talleres de memoria y baile

El Concello organiza de nuevo sus talleres de memoria, que se celebran semanalmente en Abegondo, Viós y Sarandós. En la capital municipal, las sesiones tienen lugar todos los martes en el Centro de la Tercera Edad; en Viós, los jueves en el local social; y en Sarandós, los miércoles.

Las clases de baile, por su parte, se imparten los miércoles en el salón San Tirso de Mabegondo. Durante las sesiones, los participantes practican distintos estilos, como bachata, merengue o salsa, en un ambiente distendido y participativo.

Las personas interesadas en unirse a cualquiera de las actividades pueden inscribirse a través del departamento de Servizos Sociais o llamando al teléfono 981 647 909.

