Abegondo

Abegondo refuerza el equipamiento de Protección Civil con nuevas scooters concedidas por la Deputación

Redacción
03/10/2025 18:17
El acto de entrega de las nuevas motos
El acto de entrega de las nuevas motos - Concello de Abegondo

El servicio de Protección Civil de Abegondo acaba de sumar un nuevo recurso para sus intervenciones: una motocicleta tipo scooter que facilitará la movilidad de los efectivos en diferentes operativos. La incorporación del vehículo fue posible gracias a una subvención de la Deputación da Coruña.

El alcalde, José Antonio Santiso, recibió hoy la motocicleta de manos del presidente provincial, Valentín González Formoso, en un acto en el que también participó la diputada de Medio Rural, Cristina Capelán. Santiso estuvo acompañado por el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Abegondo, Óliver García.

Juan carlos escotet y José Santiso en el evento del Dépor Training Center

José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo: "Imos tentar que a cidade deportiva sexa a primeira no mundo ubicada nunha Reserva da Biosfera"

Más información

La scooter, pensada especialmente para servicios de apoyo en eventos deportivos y recreativos, permitirá reforzar la capacidad de respuesta en situaciones donde la rapidez en el desplazamiento resulta clave.

El regidor subrayó la importancia de contar con equipamiento actualizado: “A dotación de equipos para Protección Civil realízase con regularidade para proporcionar os mellores medios nunha área esencial como a seguridade”, señaló. Además, agradeció el respaldo de la Deputación al trabajo de las agrupaciones de voluntarios.

Abegondo forma parte de los concellos beneficiados por este programa provincial, junto con Carballo, Rianxo, Muros, Ribeira y Mazaricos.

