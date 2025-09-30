El TSXG confirma la validez del PXOM de Abegondo, que 'sobrevive' a cuatro demandas

Imagen el embalse Abegondo-Cecebre, con varias viviendas al fondo - Quintana

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Abegondo ha superado todos los recursos contra su aprobación definitiva al desestimar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el de un ciudadano que pedía su nulidad por la catalogación de unos inmuebles en O Adro. Desde el Gobierno de José Antonio Santiso Miramontes explicaron que el TSXG ha confirmado, tras desestimar varias demandas, la validez de este PXOM.

La última sentencia en este sentido, notificada a la Xunta y al Ayuntamiento de Abegondo, partes demandadas y codemandadas respectivamente, hace referencia a la pretensión de un particular de declarar la nulidad de la aprobación del documento en cuanto a la catalogación de los inmuebles situados en O Adro, que consideraban que debían tener un carácter privado, indican desde Abegondo.

La sentencia recoge que la denominada Praza do Adro es un bien de dominio público de titularidad municipal calificado como sistema local de espacios libres en el PXOM. Los demandantes, en virtud del convenio con el Ayuntamiento de Abegondo, tienen un derecho sobre el subsuelo de la dotación pública, con una plaza de garaje y un trastero, ya que se comprometían a la extinción de su uso precario, pero la calificación del ordenamiento no discute la posibilidad de que se sigan usándose privativamente: “Lo que vedan los artículos 42.7 y 8 LSG es que pueda ser propiedad privada, y “existiendo la dotación pública, el PGOM de Abegondo tiene la obligación de reconocerla”, expresa la sentencia del TSXG.

La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal desestima por tanto el recurso e impone al demandante el abono de costas procesales dentro del límite establecido de 1.500.

Clasificación

En total se interpusieron cuatro recursos contra la aprobación definitiva del PXOM de Abegondo. De los tres anteriores a este último de O Adro, dos acabaron desestimados por el TSXG. Uno reclamaba el cambio de clasificación de una parcela y otro el cambio en el ancho previsto para una vía, y el tercer recurso lo desestimaron los propios demandantes, según indica el Gobierno de Abegondo.

El alcalde, José Antonio Santiso, considera “unha boa nova” que el Plan Xeral de Ordenación Municipal haya superado los cuatro recursos porque “o aval xudicial confirma o traballo minucioso levado a cabo para que o planeamento sexa hoxe unha realidade que permite avanzar no desenvolvemento de Abegondo”, sostuvo el mandatario municipal, que insistió en que la elaboración de un PXOM supone “un reo complexo” para cualquier municipio por todas las voluntades y realidades jurídicas que es preciso combinar, incluyendo el dictamen final de la justicia.

El Plan Xeral de Abegondo se aprobó por la orden de la Consellería de Medio Ambiente publicada en el DOG el 6 de noviembre de 2023. Una de las características más importantes de este PXOM, es que el modelo urbanístico establecido se define a partir de la determinación del sistema de asentamientos, de los suelos urbanos y del desarrollo de las actividades económicas existentes y del impulso de las terciarias y, en esta línea, el estudio de superficie del municipio determinó que más del 90% del territorio es suelo rústico casi el 9% se corresponde con núcleos rurales; con suelo urbano el 0,62%, y urbanizable el 0,41%.