De Galicia a Canarias: Mariñas Coruñesas comparte sus soluciones para afrontar el cambio climático en La Palma
La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas compartió en la isla canaria de La Palma experiencias en materia de sostenibilidad y administración territorial, invitada por el Gobierno de Canarias.
En concreto, intervino en una serie de actividades centradas en el cometido de las reservas de biosfera frente a los desafíos del cambio climático, organizadas por el Ejecutivo de Fernando Clavijo y Gesplan, empresa adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.
El gerente de Mariñas Coruñesas, Diego López Pedreira, representó tanto a la entidad mariñana como a la Rede Galega de Reservas de Biosfera en la agenda de actos de la 'Transferencia de Conocimiento e Innovación frente a los Retos del Cambio Climático en Reservas de Biosfera', que constituyeron la primera acción presencial del Plan Formativo de la Red Canaria de Reservas de Biosfera.
El encuentro reunió experiencias y proyectos de distintos territorios para analizar cómo las reservas de biosfera pueden contribuir a afrontar los efectos del cambio climático, y durante las sesiones se abordó especialmente su cometido "como instrumentos de gobernanza, cooperación y planificación territorial", así como la importancia de compartir conocimientos y soluciones entre territorios que se enfrentan a desafíos comunes.
En La Palma pudieron conocer de primera mano iniciativas impulsadas en el archipiélago canario y establecer un espacio de intercambio con sus reservas de biosfera: "Aprendemos do excelente traballo que están a desenvolver as sete reservas de biosfera de Canarias no marco da adaptación e mitigación do cambio climático", manifestó López.
Desde Mariñas Coruñesas destacan el valor de estos encuentros para fortalecer la colaboración entre redes de reservas, compartir experiencias y trasladar conocimientos que contribuyan a mejorar la gestión y adaptación de los territorios ante el cambio climático.
Asimismo, desde la Reserva agradecen la invitación y la acogida del Gobierno de Canarias, Gesplan, la Red Canaria de Reservas de Biosfera y la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma.