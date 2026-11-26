Diego López, durante una de sus intervenciones en La Palma

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas compartió en la isla canaria de La Palma experiencias en materia de sostenibilidad y administración territorial, invitada por el Gobierno de Canarias.

En concreto, intervino en una serie de actividades centradas en el cometido de las reservas de biosfera frente a los desafíos del cambio climático, organizadas por el Ejecutivo de Fernando Clavijo y Gesplan, empresa adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

El gerente de Mariñas Coruñesas, Diego López Pedreira, representó tanto a la entidad mariñana como a la Rede Galega de Reservas de Biosfera en la agenda de actos de la 'Transferencia de Conocimiento e Innovación frente a los Retos del Cambio Climático en Reservas de Biosfera', que constituyeron la primera acción presencial del Plan Formativo de la Red Canaria de Reservas de Biosfera.

El encuentro reunió experiencias y proyectos de distintos territorios para analizar cómo las reservas de biosfera pueden contribuir a afrontar los efectos del cambio climático, y durante las sesiones se abordó especialmente su cometido "como instrumentos de gobernanza, cooperación y planificación territorial", así como la importancia de compartir conocimientos y soluciones entre territorios que se enfrentan a desafíos comunes.

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En La Palma pudieron conocer de primera mano iniciativas impulsadas en el archipiélago canario y establecer un espacio de intercambio con sus reservas de biosfera: "Aprendemos do excelente traballo que están a desenvolver as sete reservas de biosfera de Canarias no marco da adaptación e mitigación do cambio climático", manifestó López.

Desde Mariñas Coruñesas destacan el valor de estos encuentros para fortalecer la colaboración entre redes de reservas, compartir experiencias y trasladar conocimientos que contribuyan a mejorar la gestión y adaptación de los territorios ante el cambio climático.

Asimismo, desde la Reserva agradecen la invitación y la acogida del Gobierno de Canarias, Gesplan, la Red Canaria de Reservas de Biosfera y la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma.