Participantes en la actividad JAVIER ALBORÉS

El Consorcio As Mariñas reunió un año más a decenas de personas en su XIII Andaina contra a Violencia de Xénero para mostrar su firme rechazo a esta lacra social. Con motivo de las reivindicaciones propias del 25-N –Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer–, Sada acogió una cita en la que participaron vecinos de toda el área metropolitana.

El recorrido, de carácter urbano y adaptado a todos los públicos, partió a las 11.00 horas desde la Casa da Cultura Pintor Lloréns y en él tomaron parte representantes institucionales de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.

La actividad remató con la lectura de un manifiesto a cargo del alcalde abegondés, José Antonio Santiso, y la joven sadense Lucía Salorio. En el texto se expresa "a máis firme condena e rexeitamento de todas as formas de violencia machista que atentan contra a liberdade, a dignidade, a seguridade e a igualdade das mulleres".

Participantes en la andaina JAVIER ALBORÉS

La Diputación de A Coruña lanza la campaña del 25-N con el foco en los hombres que consumen prostitución Más información