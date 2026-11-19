Reunión del presidente de la Diputación de A Coruña con personal del SAF de Rianxo

La Diputación de A Coruña prevé destinar un total de 9.631.311,56 euros a financiar los servicios sociales municipales de los 82 municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia en 2027.

Las bases del programa, publicadas en el Boletín Oficial da Provincia (BOP), prevén financiar casi 380.000 horas de atención a domicilio y 177 puestos de personal administrativo y técnico. Así, “o orzamento total increméntase dos 8,8 millóns deste ano aos 9,6 para 2027, o que supón un 9% máis”.

Con todo, la principal novedad es el incremento de la aportación económica para colaborar con los ayuntamientos “no financiamento do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)”. Por cada hora de atención prestada, la Diputación de A Coruña pasará de aportar 14 euros en 2026 a 16 euros en 2027, una subida del 14,3% y que se suma a las realizadas en años anteriores para apoyar económicamente a los ayuntamientos en una de las partidas que más afecta a las cuentas municipales, especialmente en los municipios de menor tamaño.

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Con el incremento de esta aportación, la entidad provincial “asume unha maior parte do custo do servizo e axuda aos concellos a manter a atención diaria ás persoas maiores que precisan apoio para seguir vivindo na casa”.

Así, por ejemplo, un ayuntamiento que preste 5.000 horas de SAF podrá recibir 80.000 euros para este servicio, 10.000 más que el importe por hora de 2026.

Por comarcas, las de A Coruña y Betanzos (Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Carral, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Vilarmaior y Vilasantar) recibirán más de 1,7 millones, mientras que las de Bergantiños-Costa da Morte (Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cee, Cerceda, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Santa Comba, Vimianzo y Zas), casi 2,3 millones.