La Guardia Civil de Lugo, en el marco de la operación 'Dilinger', ha procedido a la detención de dos varones, uno de ello de Guísamo, como supuestos autores de un delito de robo con intimidación cometido en una sucursal bancaria situada en la localidad lucense de Folgoso do Courel, un asalto que tuvo lugar hace más de cuatro años a punta de pistola.

El pasado mes de febrero, agentes de la Unidad Órganica de Policía Judicial de Lugo detuvieron a dos vecinos de Carral y Miño, de 49 y 51 años de edad, como supuestos autores de un atraco consumado y otro en grado de tentativa cometidos en una entidad bancaria situada en Cervantes (Lugo).

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A raíz de estas detenciones, y tras el análisis de las declaraciones de las víctimas, grabaciones de sistemas de seguridad y las distintas gestiones de investigación practicadas, los agentes lograron establecer una conexión directa entre uno de los detenidos y el atraco cometido en Folgoso.

Las investigaciones permitieron confirmar las sospechas, además de identificar y detener al segundo presunto autor de ese atraco, el vecino del municipio de Bergondo.

El atraco tuvo lugar durante la mañana del mes de abril del año 2022, cuando uno de los autores accedió a la sucursal bancaria y, tras amenazar con un arma de fuego al director de la oficina, le obligó a introducir los códigos de apertura de la caja fuerte y del cajero automático.

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Una vez transcurrido el tiempo de retardo de seguridad, establecido en unos minutos, el asaltante se apoderó de 95.000 euros. Antes de abandonar el lugar, maniató a la víctima con bridas a una estantería del archivo de la oficina y emprendió la huida.

Con estas últimas detenciones, la Guardia Civil da por esclarecidos dos atracos violentos cometidos en entidades de la provincia de Lugo, uno de ellos en Folgoso do Courel y otro en Cervantes. Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición judicial.