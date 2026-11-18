Vía Ártabra Archivo El Ideal Gallego

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha destacado que la Xunta avanza en el desarrollo de la conexión de Vía Ártabra con la autopista AP-9 y la N-VI, un eje estratégico para la mejora de las comunicaciones en el área metropolitana de A Coruña.

Así lo ha destacado en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Iria Taibo, quien ha denunciado que la historia de la Vía Ártabra es "un desgraciado ejemplo de la falta de compromiso del PP con la comarca de A Coruña" y ha sostenido que cualquier persona que circule por la comarca es "perfectamente consciente" de que la movilidad es uno de los problemas más urgentes de los vecinos.

Asimismo, ha sostenido que para abordar de forma urgente este problema es "imprescindible" que el Gobierno gallego trabaje para mejorar el servicio de transporte metropolitano, pero también actualizar las infraestructuras viarias de forma que sirva "de verdad a las necesidades de la ciudadanía".

Sobre esta cuestión, Allegue ha apuntado que se iniciará próximamente la tramitación de este tramo de 3,5 kilómetros, en el que se prevé una inversión de más de 40 millones de euros.

El objetivo, según ha dicho, es "garantizar una solución viable, segura y respetuosa con el medio" y ha explicado que los técnicos de la Xunta analizan el proyecto de trazado para poder someterlo al trámite de información pública, para la presentación de sugerencias, y comenzar la tramitación ambiental. "Porque somos conscientes de que es una obra muy necesaria", ha indicado.

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En este sentido, ha destacado que además de mejorar la movilidad del área metropolitana, descongestionará el tráfico y dará servicio a los ayuntamientos de Oleiros, Sada, Bergondo, Cambre, Culleredo, Carral y Arteixo, junto a la ciudad de A Coruña.

Allegue, que ha agradecido la voluntad de colaboración de los alcaldes implicados en esta actuación, ha indicado que le proyecto mantiene el trazado que conecta con la AP-9 en la zona de As Gándaras , descartando la alternativa de Cuatro Caminos por su elevado impacto.

Ha recordado que este itinerario inicial fue suspendido por un defecto ed forma en su tramitación administrativa y no por motivos medioambientales. Ha remarcado que la propuesta de As Gándaras evita la zona de la braña y que en su momento ya superó la tramitación ambiental, aunque este proceso se iniciará de nuevo.

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Se trata, según ha destacado, del trazado más viable, ya que minimiza la afección y también porque los terrenos ya habían sido expropiados, sin que hubiese posteriormente ninguna solicitud de revisión.

La conselleira ha incidido en que la opción de la conexión por Cuatro Caminos supondría expropiar nuevos terrenos, generar nuevas afecciones y un elevado impacto ambiental y social.

Además, ha añadido también que en esta intervención se van a aprovechar materiales naturales procedentes de la excavación de los trabajos del nuevo Chuac, muestra del compromiso de la Xunta con esta actuación y de la apuesta por la eficiencia de recursos y la sostenibilidad.