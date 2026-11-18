A Deputación da Coruña convoca 3,7 millóns de euros en axudas para as entidades sociais
A Deputación da Coruña destina 3,7 millóns de euros a cinco liñas de subvencións para apoiar o traballo que desenvolven as entidades sen fins de lucro da provincia que desenvolvan a súa actividade no ámbito social.
Estas axudas para 2027 poden solicitarse a través da plataforma de tramitación telemática da institución, Subtel, desde este venres, 20 de novembro, ata o 18 de decembro.
A deputada de Política Social, Mar García Vidal, destacou a diversidade dos servizos que as entidades ofrecen co apoio destas axudas da Deputación da Coruña.
Entre eles figuran as terapias de rehabilitación, atención psicosocial, prevención de condutas aditivas, transporte adaptado e programas de integración laboral.
O apoio provincial chega tamén a iniciativas de respiro familiar e de coidado de persoas maiores ou con discapacidade que contribúen a mellorar a calidade de vida de miles de persoas e das súas familias.
A Deputación da Coruña reserva 1,8 millóns de euros para dar continuidade á atención que prestan as entidades no ámbito dos servizos sociais. Deste importe, 900.000 euros destínanse ao mantemento de centros de servizos sociais (FOAXEC) e outros 900.000 euros, ao financiamento de programas e servizos (FOAXEP).
A estas dúas liñas súmase unha convocatoria específica, dotada con 500.000 euros, para o mantemento de programas sociosanitarios (FOCVAA).
A liña de maior contía destina un millón de euros a investimentos das entidades sociais (FOIE). A quinta convocatoria conta con 400.000 euros para a adquisición de vehículos que permitan mellorar os servizo sociais e sociosanitarios que prestan as entidades na provincia (FOIEV), facilitando o transporte de usuarios a centros de día, residencias ou actividades.