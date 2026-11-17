Representantes de instituciones y municipios integrados en la Reserva de Biosfera CEDIDA

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presentó ayer una nueva herramienta para dar a conocer su territorio: el Pasaporte da Biosfera. En el acto, celebrado en el Noa Boutique Hotel de Oleiros, se dio a conocer la iniciativa, que anima a vecinos y visitantes a recorrer hasta doce lugares y lograr, “sello a sello”, participar en promociones vinculadas a empresas colaboradoras.

La lista incluye el Museo das Mariñas, en Betanzos; el Centro de Visitantes do Río Mandeo, en Coirós; el Museo do Castro das Travesas, en Carral; el Centro de Visitantes de la Reserva y el Aula de Natureza de Crendes, en Abegondo; el Aula do Mar y el Ceida-Castelo de Santa Cruz, en Oleiros; el Museo do Mar de Sorrizo, en Arteixo; el Centro Etnográfico de Teixeiro y la Casa Museo María Antonia Dans, en Curtis; el Museo do Xacemento Romano, en Cambre, y el Aula de Natureza Juan Lembeye, en Culleredo.

“Empezamos con centros que dependen de entidades públicas, pero sabemos que hai centros privados que fan un traballo excelente e que no futuro poderán incorporarse”, dijo el gerente de la Reserva, Diego López, a quien acompañaron, entre otros, el presidente de la entidad, José Antonio Santiso; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; o el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira.

Para optar a recompensas será necesario registrarse en la web de la Reserva. Aunque el pasaporte no caduca, para optar a ellas es necesario visitar tres centros en un máximo de seis meses y entre las personas registradas habrá sorteos de productos locales y regalos de las empresas certificadas, como Menús da Biosfera en restaurantes, estancias y experiencias de ecoturismo certificadas.

Además, si se completa un mínimo de ocho sellos en centros diferentes se recibirá, hasta fin de existencias, el Kit do Ecoturista das Mariñas Coruñesas.

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