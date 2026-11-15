Barlote, una nueva asociación de Lorbé dispuesta a devolver al mar la memoria de un barco de 1952

Cuatro de los integrantes de Barlote, en el astillero de Lorbé, con la embarcación que están restaurando Germán Barreiros

Barlote es una entidad con sede en el Puerto de Lorbé que está recuperando una antigua embarcación tradicional con la colaboración del GALP Golfo Ártabro y que aspira a convertirla en una herramienta para divulgar la cultura marinera y reivindicar la carpintería de ribera, un oficio que en este enclave oleirense resiste de la mano de Pepe, el dueño del astillero, y en los recuerdos de quienes, aunque retirados, se siguen acercando hasta sus instalaciones, dispuestos a defender la memoria marinera de Sada y Oleiros.

Con esa intención también nació Barlote, una nueva asociación vinculada al patrimonio marítimo que en este momento ultima detalles para devolver a la navegación una embarcación tradicional construida en 1952 en Viveiro. La iniciativa surgió de la afición compartida de sus integrantes que, además de amantes del mar, son un modelo de internacionalidad, pues más de la mitad son de aquí pero tienen uno de Argentina y otro de Italia. Los une el interés por la navegación y la conservación de las naves antiguas, las utilizadas durante años por marineros de Lugo, de A Coruña y de Pontevedra.

Desde los inicios de Barlote está, entre otros, Juan, cuya vinculación con este mundo le viene de cuna, de sus orígenes en A Costa da Morte. Natural de Corcubión, es hijo de un carpintero de ribera y ha mantenido desde siempre una estrecha relación con el mar.

La oportunidad de adquirir una embarcación que iba a dejar de utilizarse se convirtió en el detonante para constituir la asociación e impulsar una iniciativa para recuperarla, recuerda Juan. La embarcación, de nombre ‘Juan Vicente’, es de 1952.

Juan y Guillermo, de la asoaciación Barlote, supervisan los avances de la restauración de la nave Germán Barreiros

Aunque su estado inicial requería actuaciones importantes, su estructura conservaba suficientes elementos originales como para apostar por su restauración y es su tipología la que acabará bautizando el barco pues no se trata de una dorna ni de una embarcación de las que suelen identificarse con Galicia.

La silueta presenta características propias, especialmente en la popa, y sus dimensiones y configuración apuntan a un antiguo ‘barlote’, que ejercen de auxiliares en las actividades pesqueras, de acuerdo con las indicaciones recogidas por el investigador sueco Staffan Mörling, autor de un exhaustivo estudio sobre las embarcaciones tradicionales de Galicia. La nave disponía de motor en el momento de su construcción, pero la intención de la asociación es recuperar también su dimensión tradicional incorporándole un aparejo de vela.

Uno de los aspectos más delicados de la intervención ha sido reforzar la estructura del casco y, en este sentido, las tareas se centraron en las cuadernas, las que configuran el costillaje de la embarcación, y en la restauración se intentó mantener todos los elementos originales en condiciones de seguridad incorporando refuerzos para asegurar la estabilidad y la conservación del barco ‘Juan Vicente’.

La elección de los materiales tampoco es casual y, en este apartado, la madera de pino destaca en la estructura, debido a sus características de flexibilidad y comportamiento en contacto con el agua.

El barco, desde otra perspectiva, en el taller de carpimntería de ribera, en Lorbé Germón Barreiros

Con la aportación del GALP Golfo Ártabro han podido afrontar una parte fundamental del proyecto, pero la intención de Barlote va más allá de devolver la embarcación a unas condiciones adecuadas para navegar y, en su solicitud, la entidad incorporó también objetivos de divulgación relacionados con la pesca y la carpintería de ribera.

La idea es acercar estos conocimientos a la ciudadanía mediante charlas, encuentros y actividades dirigidas especialmente a los más jóvenes y, en este sentido, ya tienen demanda: los usuarios de Aspace.

“En un encuentro que tuve con ellos me dijeron que por qué no les llevábamos el barco hasta allí, que les gustaría verlo de cerca”, explica Juan. Una manera de convertir la embarcación en algo más que una pieza restaurada: un recurso didáctico con el que explicar cómo se construían los barcos, para qué servían y qué conocimientos había detrás.

Barlote mantiene una buena relación con otras asociaciones de la zona como Os Patexeiros, con quienes comparten el interés por la cultura marítima, y su idea es seguir sumando esfuerzos, aprovechando la experiencia de otros y desplazando su barco a encuentros y actividades relacionadas con la navegación tradicional, como el que se celebrará en Ribadeo en 2027.

Antes han de comprobar la flotabilidad, para después avanzar en la incorporación del mástil y las jarcias, un proceso que requiere tiempo, planificación y cumplir con los trámites correspondientes. No es una tarea sencilla, pero tienen claro que merece la pena.