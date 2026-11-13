Así es la nueva iluminación de O Pedrido

Estreno de la nueva iluminación de O Pedrido

A Ponte do Pedrido que conecta Bergondo y Paderne, entre una y otra orilla de la Ría de Betanzos ha estrenado nueva iluminación tras completarse las actuaciones realizadas para embellecer la estructura por parte de la Xunta.

La inversión autonómica se situó en los 846.000 euros, que se destinaron a una serie de actuaciones orientadas a reforzar su seguridad, eficiencia energética y valor patrimonial de la infraestructura, inaugurada en 1943.

En concreto, se instalaron 194 proyectores led y elementos luminosos para "realzar os principais detalles arquitectónicos e estruturais da ponte", a las que se sumaron otras 35 luminarias led para alumbrar la vía.

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Esta intervención destaca la singularidad de O Pedrido y reduce a contaminación luminosa en la zona, uno de los enclaves más atractivos de As Mariñas.

Antes de esta intervención, se realizaron "traballos de reparación e conservación da estrutura, destinados a reforzar a súa durabilidade", en el marco del programa autonómico de mantenimiento y conservación de obras de paso y estructuras de las vías de titularidad de la Xunta.

"A Ponte do Pedrido constitúe unha infraestrutura estratéxica para a mobilidade entre A Coruña e Ferrol, cun tráfico medio de 10.336 vehículos diarios, ao funcionar como alternativa libre de peaxe á autoestrada estatal", informaron desde Infraestruturas.

En el estreno de la nueva iluminación estuvieron la conselleira Martínez Allegue, los alcaldes de Paderne y Bergondo y otros representantes municipales.