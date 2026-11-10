Sada acogerá la 'andaina' del Consorcio As Mariñas con motivo del 25N

El área metropolitana marcha cada año contra el machismo convocada por el Consorcio As Mariñas Archivo El Ideal Gallego

El Consorcio As Mariñas impulsa un año más la Andaina contra a Violencia de Xénero con motivo de las reivindicaciones del 25N. Esta edición, la número trece, se celebrará el sábado 21 de noviembre y el municipio anfitrión será Sada.

La salida se realizará desde la Casa da Cultura Pintor Lloréns a las 11.00 horas y la llegada está prevista para las 12.15. Los interesados en asistir pueden inscribirse en el mismo día 21.

Al acabar la 'andaina', se procederá a la lectura del manifiesto del 25N. Con esta iniciativa anual, el ente supramunicipal trata de concienciar a la ciudadanía sobre esta lacra social y unir a los vecinos y vecinas de todos los ayuntamientos en una lucha común en el Día para la Eliminación de la Violencia Machista.