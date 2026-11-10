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Área Metropolitana

Sada acogerá la 'andaina' del Consorcio As Mariñas con motivo del 25N

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/11/2026 16:02
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El área metropolitana marcha cada año contra el machismo convocada por el Consorcio As Mariñas
Archivo El Ideal Gallego
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El Consorcio As Mariñas impulsa un año más la Andaina contra a Violencia de Xénero con motivo de las reivindicaciones del 25N. Esta edición, la número trece, se celebrará el sábado 21 de noviembre y el municipio anfitrión será Sada.

La salida se realizará desde la Casa da Cultura Pintor Lloréns a las 11.00 horas y la llegada está prevista para las 12.15. Los interesados en asistir pueden inscribirse en el mismo día 21.

Al acabar la 'andaina', se procederá a la lectura del manifiesto del 25N. Con esta iniciativa anual, el ente supramunicipal trata de concienciar a la ciudadanía sobre esta lacra social y unir a los vecinos y vecinas de todos los ayuntamientos en una lucha común en el Día para la Eliminación de la Violencia Machista. 

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