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Área Metropolitana

La Primitiva deja más de 7.000 euros en Betanzos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/11/2026 22:46
Administración de loterías de la calle Rollo, en Betanzos
Administración de loterías de la calle Rollo, en Betanzos
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El sorteo de la Primitiva de este lunes 9 de noviembre ha dejado uno de sus premios en Betanzos, un total de 7.200,88 euros. El boleto agraciado era de segunda categoría (5 Aciertos + C) y se selló en la calle Rollo, 5, de la localidad brigantina. Otros catorce boletos resultaron ganadores en esta categoría. 

La combinación ganadora estaba formada por los números 1, 6, 14, 23, 30 y 39, el complementario el 36 y el reintegro el 2. No hubo acertantes del premio especial ni de primera categoría.

23 diciembre 2023A Coruña.- La Lotería de Navidad reparte alegría y millones en varios puntos de A CoruñaLa alegría llegó a las localidades de Ledoño, Miño, Almeiras, Abegondo y Cambre en forma de décimos del Gordo y de dos Quintos Premios

El Joker de 'La Primitiva' deja un millón de euros en Cambre

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Los acertantes de tercera categoría fueron un total de 106 y percibirán 1.868,15 euros cada uno.

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