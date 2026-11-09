La Primitiva deja más de 7.000 euros en Betanzos

Administración de loterías de la calle Rollo, en Betanzos

El sorteo de la Primitiva de este lunes 9 de noviembre ha dejado uno de sus premios en Betanzos, un total de 7.200,88 euros. El boleto agraciado era de segunda categoría (5 Aciertos + C) y se selló en la calle Rollo, 5, de la localidad brigantina. Otros catorce boletos resultaron ganadores en esta categoría.

La combinación ganadora estaba formada por los números 1, 6, 14, 23, 30 y 39, el complementario el 36 y el reintegro el 2. No hubo acertantes del premio especial ni de primera categoría.

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Los acertantes de tercera categoría fueron un total de 106 y percibirán 1.868,15 euros cada uno.