El Estado incorpora a su portal de alquiler accesible Casa 47 nueve pisos más en el área coruñesa

Llaves de una casa AGENCIAS

La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Casa 47, ha incorporado a su portal un total de 104 viviendas de alquiler asequible en Galicia, 27 en la provincia de A Coruña, 67 en Lugo y 10 en la provincia de Pontevedra. De todas ellas, nueve se ubican en el área metropolitana de A Coruña -ocho pisos en Miño y uno en Arteixo-. Todos ellos son inmuebles recuperados de la Sareb.

Según un comunicado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las viviendas disponen de una superficie que oscila entre los 45 y los 121 metros cuadrados, y sus mensualidades varían entre los 350 euros y los 681.

Estas viviendas forman parte de una nueva convocatoria por la que Casa 47 incorpora 442 nuevas viviendas de alquiler protegido en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Principado de Asturias. Estas se suman a las 807 casas de anteriores convocatorias -donde ya figuraron 32 en Carral y 3 en Arteixo-.

Las personas interesadas pueden solicitarlas a partir de este sábado, día 7, y tendrán a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como el formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Características

En el caso de Miño, se ofertan ocho viviendas de dos habitaciones cada una y todas rondan los 70 metros y los 450 euros mensuales de precio.

Por su parte, en Arteixo ahora está disponible uno de 73 metros, dos dormitorios y dos baños, con plaza de garaje incluida. El precio son 552 euros al mes.

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