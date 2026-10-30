Cómo intensificar el vigor de las vides: las conclusiones de ECOSPHEREWINES en Galicia

Jornada en el CICA, el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía de la Universidad de A Coruña

Los acolchados de toxo, las cubiertas vegetales o la aplicación de biochar (carbón vegetal) muestran mejoras significativas en el vigor de las vides y la salud del suelo, confirma ECOSHEREWINES, una organización con trece socios de España, Francia y Portugal que, con la coordinación de la Fundación Juana de Vega y con la intervención de la Reserva de la Biosfera As Mariñas Coruñesas, acaba de dar a conocer sus conclusiones tras testar sus prácticas en A Picha, en Paderne.

En el consorcio que se encarga de desarrollar esta iniciativa trabajan otras 11 instituciones académicas, tecnológicas y bodegas, entre las que se encuentran el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía de la UDC, la Plataforma Tecnológica del Vino y la bodega Pagos de Brigante.

Todas las conclusiones se analizaron en la sesión 'ECOSPHEREWINES, hacia una viticultura más verde en Galicia: resultados y retos futuros para el sector vitícola', en el Centro Interdisciplinar de Química y Biología de la Universidade da Coruña (CICA).

En el evento se analizó el trabajo desarrollado en las diez hectáreas de A Picha en Paderne, a orillas del Mandeo.

Durante los últimos tres años, el recinto fue transformado en un laboratorio vivo para ensayar una nueva forma de entender la viticultura atlántica del futuro, combinando producción con conservación.

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Los anfitriones del encuentro han sido los socios gallegos de ECOSPHEREWINES: la Fundación Juana de Vega, el CICA, la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y el nuevo propietario de la bodega Pagos de Brigante, quien ya manifestó su intención de dar continuidad a la iniciativa.

Durante el encuentro, al que asistieron investigadores y profesionales del sector de la viticultura de Galicia, también se hizo pública la Estrategia de Infraestructura Verde en el Viñedo de ECOSPHEREWINES.

El plan contempla 25 actuaciones para el periodo 2027-30 y está pensado para viticultores, denominaciones de origen y administraciones.