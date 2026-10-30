Así son las Aulas Abertas de Sada, más de cuarenta salidas escolares para conocer de cerca el patrimonio: O Castro, Meirás y A Telva
El Ayuntamiento de Sada impulsa un novedoso calendario con más de cuarenta salidas educativas para los cinco centros escolares del municipio, que suman más de un millar de alumnos, para "complementar a aprendizaxe nas aulas mediante o contacto directo co patrimonio histórico e artístico, a memoria democrática, as tradicións locais e os recursos ambientais da contorna" de As Mariñas.
La iniciativa no supondrá coste alguno para el alumnado, ya que el Ayuntamiento de Sada asumirá íntegramente cada una de las salidas, con tres destinos: Cerámicas do Castro, el Pazo de Meirás y la Estación de Tratamento de Auga Potable de A Telva.
"O obxectivo de facilitar que as novas xeracións coñezan e valoren a historia de Sada, a súa tradición cerámica, a creación artística, a memoria democrática e os recursos naturais da contorna", explica el Ayuntamiento de Sada.
Así, con el título 'Cerámica, Arte e Cultura Galega', los estudiantes de Infantil y Primaria visitarán Cerámicas O Castro-Sargadelos "para coñecer o funcionamento da fábrica e o proceso de elaboración das pezas, ademais de participar en obradoiros prácticos de cerámica", mientras que los del instituto se acercarán también al Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside "para afondar na relación entre a tradición cerámica e a creación artística galega" en un espacio que, con su colección, es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2025.
Las visitas al Pazo de Meirás servirán para conocer su relevancia histórica y cultural, así como a su relación con la dictadura franquista y con la memoria democrática, que también da título a este apartado de las salidas escolares de Sada.
El inmoble, declarado Bien de Interés Cultural ha sido reconocido como Lugar de Memoria Democrática en este 2026, tras su incorporación definitiva al patrimonio del Estado. "As visitas ofrecen unha oportunidade para que o alumnado se achegue á historia desde o propio lugar onde sucederon os feitos, favorecendo a reflexión sobre o pasado, a conservación do patrimonio e a importancia da memoria colectiva", añade el Ayuntamiento de Sada.
De esta manera, el patrimonio histórico se incorpora como una herramienta educativa para completar los contenidos impartidos en las aulas con el conocimiento de la realidad del entorno y "comprender mellor os procesos históricos que contribuíron a configurar a sociedade actual", apostillan desde del Gobierno de Benito Portela.
Además, para reforzar la educación ambiental y la sensibilización sobre sostenibilidad y uso responsable de los recursos hídricos, también se contempla una salida a la ETAP de A Telva.
Allí, el alumnado descubrirá el proceso de potabilización, la procedencia del agua que llega a las casas y los mecanismos empleados para garantir su calidad, "achegando tamén o funcionamento dunha infraestrutura esencial para a cidadanía". resumieron desde el área municipal de Educación.