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Área Metropolitana

La Guardia Civil investiga un robo en la estación de servicio del Polígono de Bergondo

Los agentes confirman otras dos denuncias y varios intentos esta misma noche en varios municipios de A Coruña

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/10/2026 11:39
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Los asaltantes forzaron una de las puertas para acceder a las instalaciones
Carlota Blanco
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La Guardia Civil investiga el robo registrado esta noche en la estación de servicio ubicada en el Polígono de Bergondo. Según indican, el suceso ocurrió a las 04.30 horas y los asaltantes, que consiguieron acceder tras forzar la puerta de entrada, se llevaron 720 euros, a los que han de sumarse los daños causados en las instalaciones, en la calle Parroquia de Lubre.

Asimismo, desde el instituto armado confirman otros robos e intentos de robo esta madrugada en establecimientos de hostelería, e incluso una máquina de vending, de varios municipios de A Coruña. 

De momento, constan tres denuncias por robo, si bien aún no se ha podido establecer si existe relación alguna entre ellos. 

Dos agentes de la Policía Local de Arteixo

Los vecinos de Arteixo alertan de una oleada de robos y urgen un incremento de la seguridad

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