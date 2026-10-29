La Guardia Civil investiga un robo en la estación de servicio del Polígono de Bergondo

Los asaltantes forzaron una de las puertas para acceder a las instalaciones Carlota Blanco

La Guardia Civil investiga el robo registrado esta noche en la estación de servicio ubicada en el Polígono de Bergondo. Según indican, el suceso ocurrió a las 04.30 horas y los asaltantes, que consiguieron acceder tras forzar la puerta de entrada, se llevaron 720 euros, a los que han de sumarse los daños causados en las instalaciones, en la calle Parroquia de Lubre.

Asimismo, desde el instituto armado confirman otros robos e intentos de robo esta madrugada en establecimientos de hostelería, e incluso una máquina de vending, de varios municipios de A Coruña.

De momento, constan tres denuncias por robo, si bien aún no se ha podido establecer si existe relación alguna entre ellos.