La senda peatonal y ciclista de la AC-211 entre Oleiros y Cambre, en A Gándara, costará más de 1,6 millones

Representantes de las administraciones locales y autonómicas visitan el lugar de A Gándara XUNTA

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto a la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro y el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, visitaron la zona por la que discurrirá la futura senda peatonal y ciclista de la carretera AC-221, en los ayuntamientos de Oleiros y Cambre, para informar del avance de la tramitación de este proyecto de fomento de la movilidad sostenible, que cuenta con una inversión prevista de más de 1,6 millones de euros, entre la base de licitación y las expropiaciones. El presupuesto previsto para el tramo de Oleiros y de cerca de 1,3 millones de euros y para el tramo de Cambre de más de 319.000 euros. La información pública se prolongará durante los próximos 30 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación del DOG, a partir del día 28, afectando a diez parcelas, seis en el ayuntamiento de Oleiros y cuatro en Cambre, el plazo de ejecución de las obras es de 12 meses. La delegada destacó que la previsión es adjudicar la actuación en el segundo trimestre del próximo año e iniciar las obras a lo largo del último semestre del 2027.

La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad de los desplazamientos a pie y en bicicleta entre el entorno de Vilanova y A Seara, en la parroquia de San Pedro de Nós, en Oleiros, y el núcleo rural de O Pastel, en la parroquia de San Xoán de Pravio, en Cambre. Con esta actuación, la Xunta busca mejorar la conexión peatonal y ciclista entre Oleiros y Cambre, reforzar la seguridad vial y avanzar en la creación de itinerarios que faciliten los desplazamientos cotidianos a pie y en bicicleta.

El proyecto de construcción fue aprobado provisionalmente el pasado 5 de octubre, una vez realizada la correspondiente supervisión técnica, hoy mismo someterse el expediente al trámite de información pública. Este procedimiento permitirá dar a conocer la actuación y continuar avanzando en su tramitación administrativa.

Belén do Campo destacó la importancia de impulsar infraestructuras que favorezcan una movilidad más segura y sostenible, especialmente en vías en las que los peTones y ciclistas comparten actualmente espacio con el tráfico rodado. En este tramo de la AC-221 existe una importante presencia de ciclistas, pero los arcenes tienen una anchura media de apenas medio metro, lo que dificulta los desplazamientos en condiciones adecuadas de seguridad.

Por este motivo, la Xunta considera necesario habilitar un itinerario específico y continuo que permita separar los desplazamientos peatonales y ciclistas de la circulación de los vehículos, mejorando las condiciones de seguridad vial y favoreciendo alternativas de movilidad más sostenibles.Un itinerario de más de dos kilómetros

La actuación prevé la construcción de una senda de uso compartido para peatones y ciclistas en paralelo a la carretera AC-221, a lo largo de un trecho de dos kilómetros comprendido entre los puntos kilométricos 2,180 y 4,200, en los municipios de Oleiros y Cambre.

El itinerario discurrirá por la margen izquierda de la carretera hasta el punto kilométrico 3,130 y continuará por la margen derecha a partir del punto 3,320, manteniendo el trazado de la vía. La senda tendrá una anchura general de 2,5 metros, incluyendo el bordo, y contará con un arcén de un metro.

En los puntos en los que exista espacio suficiente, el proyecto contempla la creación de franjas verdes de anchura variable, de entre 0,8 y 2,1 metros, así como la habilitación de zonas de estacionamiento en línea en un tramo de la actuación.

El pavimento será de hormigón bicapa, con una capa superior colorada en tono terroso para diferenciar visualmente el itinerario. En los accesos a las parcelas particulares se empleará un pavimento reforzado, mientras que en los cruces con las carreteras municipales se instalará pavimento podotáctil para mejorar la accesibilidad.Mejoras en el drenaje e integración en el entorno

El proyecto incluye también actuaciones para mejorar la evacuación de las aguas pluviales y evitar que la construcción de la senda altere el funcionamiento del drenaje actual. Para eso, se instalarán alcantarillas a lo largo del recorrido y colectores soterrados, además de sustituir varias obras de drenaje transversal por otras de mayor capacidad.

Asimismo, se prevé la ejecución de doce muros de piedra para reducir las afectaciones a las parcelas colindantes: seis de ellos destinados a la contención de los taludes de desmonte y los otros seis al sostenimiento de los terraplenes.

La intervención se completará con la instalación de una canalización soterrada para telecomunicaciones, con el objetivo de minimizar futuras aficiones al itinerario por trabajos en las redes de servicios. También será necesario realizar actuaciones puntuales para adaptar y reponer distintas instalaciones existentes.