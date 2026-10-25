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Área Metropolitana

‘Chapapote’, la última producción con la comarca coruñesa como escenario

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/10/2026 04:16
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Pruebas en la playa de San Pedro (Veigue) para el filme ‘Chapapote’
Patricia G. Fraga
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Bambú Producciones desembarcó esta semana en Sada para realizar pruebas de cámara de su próximo filme, ‘Chapapote’, cuyo rodaje iniciará en las próximas semanas en enclaves como la Casa da Cultura Pintor Lloréns o la playa de San Pedro, en Veigue. Escenarios que se suman a una amplia lista de ‘platós’ que diferentes productoras han escogido este 2026 a lo ancho y largo de las comarcas de A Coruña y Betanzos.

Así, a principios de año pasó por Viós (Abegondo), Betanzos e Irixoa la serie ‘Lobo’, de Vaca Films para Netflix. Con ambientación de época, narra la historia del que está considerado el primer asesino en serie de la historia de España, un personaje cuyas víctimas eran habitualmente mujeres, y está protagonizada por Luis Tosar. Antes de eso, en el último trimestre de 2025, también visitó Betanzos y Orto (Abegondo) Bambú Producciones con la serie ‘El crimen de Pazos’ (Netflix).

Rodaje de la serie en Pastoriza

Persecución de película en Pastoriza para el rodaje de ‘Clanes’

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En abril la urbanización oleirense Os Regos acogió la grabación de una escena de la película ‘Sin huella’, de Vaca Films. En concreto, en ella participaban los actores arteixáns Isabel Naveira (‘Clanes’, ‘Néboa’) y Roque Ruiz (‘Muertos SL’, ‘El cuco de cristal’, ‘El desorden que dejas’), dos policías que acudían a un chalé por un incendio.

Con la primavera y el verano el embalse de Abegondo-Cecebre se llenó de cables, cámaras y drones para rodar la segunda y tercera temporada de ‘Animal’, la serie de humor de Alea Media en la que Luis Zahera encarna a un veterinario rural. En una de las tomas, ubicada en el puente de As Margaridas (Seixurra), figuró una vaca que bloqueaba el paso de los protagonistas.

Y en los últimos meses también se ha podido ver en el área metropolitana a actores de ‘Clanes’ como Tamar Novas. La tercera y última entrega de la ficción cuenta con imágenes de Sada, Bergondo, Mera y Arillo (Oleiros), Culleredo y puntos de Arteixo, Sabón, Suevos o Pastoriza –en esta última localidad se rodó una espectacular persecución con accidente incluido el 27 de septiembre–.

Uno de los vehículos del equipo de 'Animal'

El rodaje de ‘Animal’ regresa a Abegondo en su tercera temporada

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