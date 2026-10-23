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Barcos fondeados en la ría de Sada por el temporal
Área Metropolitana

Una decena de barcos llena la ría de Betanzos para refugiarse del temporal

La Aemet mantiene activa la alerta naranja por olas de hasta siete metros de altura

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/10/2026 12:56

El mal tiempo que está dejando la borrasca 'Austen' este viernes ha obligado a una decena de barcos a resguardarse en la ría de Betanzos. En el pequeño espacio entre Oleiros y Sada y la vecina localidad de Miño se acumulan diversos tipos de buques que intentan esquivar en su viaje un temporal con olas de a las diez de la mañana ya superaban los cinco metros de altura en la costa del área coruñesa y que la Agencia Estatal de Meteorología prevé que hasta las ocho de la tarde puedan llegar a siete metros, razón por la cual ha activado la alerta naranja en el litoral.

Oleaje en las playas de A Coruña

Alerta naranja en A Coruña por olas de hasta siete metros

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Las malas condiciones climatológicas han imposibilitado que estos barcos continúen con sus rutas y por ello han tenido que buscar un sitio para fondear con seguridad.

Barcos fondeados en la ría de Sada por el temporal
Dos de los barcos fondeados en la ría de Sada por el temporal
Carlota Blanco

Así, en la ría sadense se pueden ver grandes buques agrupados como el 'Greta K', un carguero de Malta de derivados del petróleo que salió de Barcelona y tenía previsto llegar hasta A Coruña; el buque de transporte de graneles 'Losone Topic', con bandera de las Islas Marshall, que salió este jueves d Ferrol; el carguero noruego 'Wilson Plymouth', procedente del puerto de lucense de San Cibrao; el también carguero luxemburgués 'Larixborg' que hacía la ruta entre el puerto vasco de Pasajes y la ciudad herculina; o el portacontenedores de Chipre 'Contships Stellar', que venía desde la localidad portuguesa de Setúbal hacia Ferrol.

Barcos fondeados en la ría de Sada por el temporal
Los buques se acumulan en el pequeño espacio entre las costas de Sada y Oleiros y Miño
Carlota Blanco

Además, este viernes permanecen fondeados en la zona el 'Gernika NM', que navegaba entre el puerto luso de Leixoes y el francés de Rochefort; el 'Action' portugués cargado con asfalto y que iba desde A Coruña hacia el puerto británico de Dundee; y el 'Dinamik', un barco carguero de Liberia que iba de Pasajes hacia Ferrol.

Los más cercanos al puerto de Sada, es decir, más al interior de la ría, son el carguero con bandera de Palau 'TC Glory', que había salido desde el puerto de A Coruña este jueves, y el buque de carga 'Fri Brevik' de Chipre, que también dejó ayer el puerto herculino para salir con destino Avilés (Asturias).

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