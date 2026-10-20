Oleiros ve un “insulto” la inversión de la Xunta en la comarca coruñesa

El alcalde oleirense, Ángel García Seoane, charla con la regidora de Cambre, Diana Piñeiro, en la Diputación JAVIER ALBORÉS

Tras la presentación de la Xunta, este lunes, del borrador de los presupuestos de 2027 fueron varios alcaldes los que hoy martes quisieron hacer declaraciones sobre las inversiones previstas en sus territorios. Entre los más beligerantes se encuentra el de Oleiros, que califica de “insulto á cidadanía” las partidas destinadas a la comarca coruñesa, especialmente la de la Vía Ártabra –medio millón de euros–.

“Dos 61 millóns que a Xunta anuncia que vai investir na construción de estradas e autovías en 2027, destina 500.000 euros para a Vía Ártabra. Esta insignificante cantidade no dá nin para reactivar o proxecto, o que na práctica supón continuar castigando á cidadanía da comarca da Coruña, a máis importante de Galicia, a unha situación de caos diario nos accesos á cidade. A postura da Xunta con esta vía é insultante, leva coa obra paralizada desde 2021”, apunta Ángel García Seoane.

Defiende el regidor que esta “gran circunvalación metropolitana” daría servicio no solo a Oleiros, sino también a Sada, Bergondo, Cambre, Culleredo, Carral, Arteixo e A Coruña.

"Nin unha soa partida"

Por su parte, María Barral, alcaldesa de Betanzos, lamenta que las cuentas autonómicas “non recollen nin unha soa partida” para su municipio. “Betanzos recibe o que está obrigado a recibir para gastos xerais, como o resto de concellos galegos, pero segue sen percibir o que lle corresponde para equipamentos e proxectos que leva anos reclamando”, critica.

Así, detalló que la ciudad sigue esperando por la residencia de mayores o el centro de día, y lamentó que en 2027 “xa nin haxa partidas para rehabilitación de vivendas no casco histórico”. “Ademais, a Xunta segue sen atender as demandas deportivas trasladadas á Secretaría Xeral para o Deporte, como o pavillón, a pista de skate ou as melloras na piscina. Todo o que se prevé neste ámbito en Betanzos, como a futura pista de pádel, a pump track ou mesmo a mellora da piscina, está financiado polo Concello”, dijo Barral.

Declaraciones de los alcaldes de Oleiros, Cambre y Betanzos

La betanceira echa en falta mejoras en los centros educativos, como los IES As Mariñas y Francisco Aguiar, o en la red de saneamiento local. “Tampouco se recolle o investimento na rehabilitación de vivendas do casco histórico, que parece que se frea. Betanzos, tanto como concello como cabeceira comarcal, segue sendo castigado por un goberno autonómico que esquece infraestruturas e equipamentos que si prevé para outros concellos”, concluyó María Barral.

Por el contrario, la cambresa Diana Piñeiro celebró la inclusión del CEIP Wenceslao Fernández Flórez en el documento económico de la Xunta, con 1,3 millones para su rehabilitación integral. “É unha importante nova para a comunidade educativa. A mellora dos centros debe continuar sendo unha prioridade para todas as administracións, porque investir na educación é investir no futuro de Cambre", apostilló la alcaldesa.

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