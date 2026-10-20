La Diputación abre la descarga de bonos descuento para comprar en el comercio local

Formoso, en el primer día de la campaña DIPUTACIÓN

La ciudadanía ya puede descargar los bonos descuento de MercaNaVila 2026, la campaña de la Diputación que permite ahorrar hasta 100 euros en las compras realizadas en el comercio de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Los bonos, indicó el ente coruñés, están disponibles desde ayer en la web www.mercanavila.gal y pueden utilizarse hasta el próximo 20 de noviembre o hasta que se agote el crédito disponible. Se trata de la segunda edición de este programa y está dotada con cinco millones de euros.

La Diputación celebraba este martes la alta demanda de los descuentos, con más de 6.000 descargas en la primera hora de actividad. “Unha cifra que reflicte a gran expectación xerada pola campaña e a boa acollida desta iniciativa de apoio ao comercio de proximidade”, señala la institución.

Ante este elevado interés, la Diputación decidió ampliar hasta el 20 de noviembre el plazo de adhesión de los negocios, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número de comercios posible.

La iniciativa registró la adhesión de más de 1.200 locales y los descuentos que ofrece son de 10 euros en compras de entre 20 y menos de 30 euros; 20 euros en compras de entre 30 y menos de 50 euros y 30 euros por compras de 50 o más.

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