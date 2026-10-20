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Área Metropolitana

El Consorcio As Mariñas lanza la campaña de acogida de animales ‘Adopta con corazón’

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/10/2026 20:25
Santiso (segundo derecha) visitó el stand en Abegondo
Santiso (segundo derecha) visitó el stand en Abegondo
CONSORCIO AS MARIÑAS
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El Consorcio As Mariñas lanza la campaña ‘Adopta con corazón’ para fomentar la acogida responsable de animales. El presidente, Jose Antonio Santiso, visitó este martes en Abegondo el primer punto informativo de la iniciativa, que tendrá carácter itinerante visitando los ocho municipios a lo largo de la semana.

El objetivo de la campaña consiste en concienciar a la ciudadanía de que la adopción responsable es también un acto de amor. Por ello se acerca directamente a los vecinos instalándose en los espacios más concurridos de cada concello para explicar detalladamente cómo es el proceso de adopción.

Para incentivar la participación y el cuidado cívico de las mascotas, todas las personas que se acerquen a informarse se llevarán un kit gratuito de regalo, compuesto por una botella plegable y un dispensador de bolsas para los paseos con su nuevo 'peludo'.

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