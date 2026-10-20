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Área Metropolitana

El Camino Inglés ya supera las compostelas entregadas a lo largo de todo el año pasado

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/10/2026 18:34
Indicadores del Camino Inglés en Sigrás, Cambre
Indicadores del Camino Inglés en Sigrás, Cambre
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El Camino Inglés sigue ganando adeptos. Así se desprende de los datos que hizo públicos ayer la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, que registró un nuevo hito al superar –el pasado sábado– el total de compostelas entregadas a lo largo de todo 2025. Las credenciales ascienden ya a 30.217

“Este dato confirma unha traxectoria de constante expansión que vén experimentando a ruta desde a constitución do colectivo intermunicipal, demostrando que o itinerario consolidou un fluxo estable e progresivo de camiñantes máis alá de picos puntuais”, destaca la agrupación, que califica de “evolución sólida” la trayectoria del Camino Inglés, “que só se viu interrompida polas restricións da pandemia en 2020”, manifiesta un colectivo integrado por A Coruña, Abegondo, Betanzos, Cabanas, Carral, Fene, Ferrol, Mesía, Miño, Narón, Neda, Ordes, Oroso, Paderne, Pontedeume y Santiago de Compostela

Con la recuperación postcovid este itinerario pasó de algo más de 9.000 peregrinos (2015) a llegar a 30.000, “un incremento progresivo que responde ao esforzo conxunto dos concellos por ofrecer un percorrido de calidade, ben sinalizado e dotado dos servizos necesarios”, dice la entidad. Desde la directiva apuntan que este “avance continuo” es fruto de un trabajo de gestión, puesta en valor y mantenimiento de las infraestructuras que llevan a cabo los municipios integrantes de este ente. 

El cuidado de las rutas, la mejora de la señalización y el acondicionamiento de los servicios en cada tramo son parte imprescindible de esta labor, que ha permitido “absorber o aumento de peregrinos sen perder a esencia nin a calidade da experiencia”. 

En alza

Aunque el objetivo de este colectivo de ayuntamientos nunca fue “acadar cifras masivas de xeito repentino senón garantir un crecemento progresivo, sostido e sustentable”, el Camino Inglés está en alza desde hace años y las instituciones se preparan para recibir a miles de visitantes en 2027, con motivo del Año Xacobeo

El presidente de la entidad, Bernardo Fernández, valora los datos y destaca la importancia del “modelo elixido”. “Segundo os datos obtidos das enquisas anuais que realiza a asociación, calcúlase que entre un 25% e un 30% dos peregrinos non recolle a compostela unha vez rematado o Camiño por diversos motivos, o que fai que o número real sexa aínda maior”, asegura. 

La Asociación espera que el año que viene se vuelvan a batir récords, “consolidando definitivamente a ruta como unha das opcións preferidas e mellor preparadas para os peregrinos”.

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