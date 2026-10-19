Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

La ampliación de la EDAR de Sada o la reforma de los colegios de Cambre y Carral, en los presupuestos de la Xunta

Noelia Díaz
Noelia Díaz
19/10/2026 15:03
CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral
CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral
GERMÁN BARREIROS
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La mejora del saneamiento y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sada, la rehabilitación integral del CEIP Wenceslao Fernández Flórez o el skate park cubierto de Acea de Ama son algunas de las inversiones que la Xunta realizará en 2027 en el área metropolitana coruñesa, según indicó este lunes.

En concreto, el documento económico contempla 3,56 millones para el proyecto de saneamiento en Sada -dentro de un coste total de 12,47 millones-, además de un millón para el proyecto de área de riesgo controlada en el río Maior -de un total de 7 millones-. 

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, destina una nueva partida -por tercer año consecutivo- al skate park cubierto de Acea de Ama, en Culleredo, una instalación que todavía no es una realidad. A ella destinará, previsiblemente, 2,2 millones, mientras que a la facultad de Ciencias do Deporte e a Educación Física-INEF -con sede en Bastiagueiro, Oleiros- le llegarán 3,6 millones.

Obras en centros educativos

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP consigna 1,31 millones de euros para la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez (Cambre), un recinto que este mismo año cumplió su 50 aniversario. Además, se llevará a cabo la ampliación del CEIP Vicente Otero Válcarcel de Carral, con una inversión de 1,4 millones.

La Xunta recuerda que ahora mismo tiene en marcha otros proyectos, que continuarán en 2027: la ampliación de talleres y FP en el IES de Curtis -1,7 millones en la anualidad de 2027- o el equipamiento en el Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial Cetim (Culleredo) con 1,70 millones.

La Consellería de Infraestruturas detalla 500.000 euros para la Vía Ártabra y Economía e Industria aportará 750.000 para la ampliación del parque empresarial de Morás (Arteixo).

Además, se contemplan 300.000 euros para obras de mejora en la rectoral de Arteixo y más de 170.000 para modernizar el Albergue Juvenil Marina Española de Bergondo.

Inés Rey presenta las propuestas seleccionadas de los presupuestos participativos

A Coruña, sobre los presupuestos de la Xunta: "No aportan, ni de lejos, los fondos suficientes para solucionar los problemas de las personas"

Más información

La vivienda pública, las políticas formativas y el Chuac protagonizan la inversión de la Xunta en A Coruña para 2027

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los vecinos denuncian que los eucaliptos están demasiado cerca de las casas de Infesta

La Xunta permitirá a dueños replantar el 100% de eucaliptos
EP
Vista de la ETAP de Sabón

Arteixo instala 111 paneles solares en la potabilizadora de Sabón
Redacción
CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral

La ampliación de la EDAR de Sada o la reforma de los colegios de Cambre y Carral, en los presupuestos de la Xunta
Noelia Díaz
Gonzalo Castro preside la Comisión de Honores de A Coruña

Los Diplomáticos de Monte Alto ya tienen su calle en A Coruña
Redacción