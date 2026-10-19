La ampliación de la EDAR de Sada o la reforma de los colegios de Cambre y Carral, en los presupuestos de la Xunta

CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral GERMÁN BARREIROS

La mejora del saneamiento y la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sada, la rehabilitación integral del CEIP Wenceslao Fernández Flórez o el skate park cubierto de Acea de Ama son algunas de las inversiones que la Xunta realizará en 2027 en el área metropolitana coruñesa, según indicó este lunes.

En concreto, el documento económico contempla 3,56 millones para el proyecto de saneamiento en Sada -dentro de un coste total de 12,47 millones-, además de un millón para el proyecto de área de riesgo controlada en el río Maior -de un total de 7 millones-.

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, destina una nueva partida -por tercer año consecutivo- al skate park cubierto de Acea de Ama, en Culleredo, una instalación que todavía no es una realidad. A ella destinará, previsiblemente, 2,2 millones, mientras que a la facultad de Ciencias do Deporte e a Educación Física-INEF -con sede en Bastiagueiro, Oleiros- le llegarán 3,6 millones.

Obras en centros educativos

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP consigna 1,31 millones de euros para la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez (Cambre), un recinto que este mismo año cumplió su 50 aniversario. Además, se llevará a cabo la ampliación del CEIP Vicente Otero Válcarcel de Carral, con una inversión de 1,4 millones.

La Xunta recuerda que ahora mismo tiene en marcha otros proyectos, que continuarán en 2027: la ampliación de talleres y FP en el IES de Curtis -1,7 millones en la anualidad de 2027- o el equipamiento en el Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial Cetim (Culleredo) con 1,70 millones.

La Consellería de Infraestruturas detalla 500.000 euros para la Vía Ártabra y Economía e Industria aportará 750.000 para la ampliación del parque empresarial de Morás (Arteixo).

Además, se contemplan 300.000 euros para obras de mejora en la rectoral de Arteixo y más de 170.000 para modernizar el Albergue Juvenil Marina Española de Bergondo.

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