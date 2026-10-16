La Dirección Xeral de Mobilidade convoca a alcaldes del área para abordar sus demandas en transporte público

Alcaldes y representantes de los municipios afectados AYTO. BETANZOS

La Dirección Xeral de Mobilidade ha convocado el próximo día 29 a los alcaldes de Betanzos, Miño, Oza Cesuras, Abegondo, Paderne, Coirós y Pontedeume para abordar sus demandas en cuanto al transporte metropolitano, después de reiteradas reclamaciones por parte de los municipios para mejorar el servicio.

Desde hace años exigen que se revisen los contratos de las concesiones con Monbus y Arriva, que actualmente priorizan líneas directas entre A Coruña y Ferrol, alegan, descuidando a los ayuntamientos que se sitúan en el trayecto.

Según confirmó este viernes el Ayuntamiento de Miño, los municipios llevan tiempo solicitando un encuentro con los responsables de Mobilidade en el Gobierno autonómico y ahora, por fin, ya hay una fecha. El 29 de este mes podrán trasladar sus quejas sobre las deficiencias que han detectado en las líneas y abordar posibles soluciones. Recuerdan que aquí no hay “cores políticas”, ya que a la reunión acudirán localidades gobernadas por el PSOE (Pontedeume, Miño, Paderne y Betanzos) y por el PP (Abegondo, Coirós y Oza Cesuras).

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“Hai frecuencias, nas horas punta, que é necesario reforzar con máis autobuses, e existe unha falta de información aos usuarios sobre os tempos de espera que provoca que ninguén saiba si o autobús pasou ou non. Autobuses cheos e xente de pé, retrasos ou directamente non pasar pola parada co problema que iso xenera… hai un malestar xeralizado co servizo”, apuntó recientemente la regidora betanceira, María Barral, que recibió el pasado día 21 en su despacho a sus homólogos en los otros seis municipios mencionados.