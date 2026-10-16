El Obradoiro de Gaitas Seivane y la compañía Elefante Elegante ganan sendos Premios da Cultura Galega

Álvaro Seivane, en el Obradoiro de Gaitas Seivane QUINTANA

El Obradoiro de Gaitas Seivane, ubicado en Volteiro, Cecebre (Cambre), así como la compañía de teatro Elefante Elegante (Castelo, Culleredo), han sido reconocidos este viernes dentro de los Premios da Cultura Galega 2026. Así lo anunció la Xunta en un comunicado, donde explica que el taller cambrés, con más de 85 años de historia, venció en la categoría de Patrimonio Cultural, mientras que la agrupación cullerdense lo hizo en Artes Escénicas.

El jurado se reunió este viernes en Santiago de Compostela para otorgar los reconocimientos de esta edición, un encuentro que tuvo lugar en la Cidade da Cultura y que estuvo presidido por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

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Del jurado también formaron parte el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la directora xeral da Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto López; el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao Abad; el presidente de la Real Academia de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo; la secretaria del Consello da Cultura Galega, Paula Cabaleiro, y María López Sández, en representación del presidente de la Real Academia Galega. Otros miembros fueron la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve; la directora de la Fundación Pública Camilo José Cela, María Jesús Martínez; la directora xeral de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, Concepción Pombo; y la comisaria de arte Pilar Corredoira. Como secretaria actuó Marta Bermúdez, jefa de servicio de los Centros Museísticos de la Xunta.

"Con estes galardóns, a Xunta distingue un ano máis a excelencia creativa, a capacidade de intercambio, a experimentación e a proxección do panorama cultural da nosa Comunidade, así como o compromiso de proxectos, traxectorias e iniciativas que enriquecen a realidade e identidade cultural de Galicia", indica el Gobierno autonómico.