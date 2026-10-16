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Área Metropolitana

El Consorcio As Mariñas acercará el punto limpio móvil a los centros educativos de la comarca

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/10/2026 11:21
El punto limpio móvil se desplazará a los centros educativos
El punto limpio móvil se desplazará a los centros educativos
Archivo El Ideal Gallego
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El Consorcio As Mariñas oferta a los centros educativos de la comarca, en el inicio de un nuevo curso escolar, incorporarse de manera activa a las acciones de sensibilización ambiental que desarrolla la entidad y, con esta intención, "pon á disposición dos colexios e institutos o seu servizo de proximidade do punto limpo móbil, que poderá instalarse nos recintos escolares durante unha semana completa", informan desde el organismo que encabeza José Antonio Santiso.

Con esta iniciativa, busca facilitar a la comunidad educativa un punto de entrega próximo para aquellos residuos que, a pesar de su escaso volumen, presentan un alto potencial contaminante. "O obxectivo é dobre: por un lado, evitar que estes materiais acaben por erro no lixo común ou abandonados xunto aos colectores, e, por outro, favorecer a súa correcta recollida, clasificación e preparación para a reutilización".

Con todo, la campaña va más allá de la simple recogida pues, durante su estancia en los centros, el punto limpio móvil estará acompañado por personal técnico especializado que se encargará de resolver las dudas de alumnos y docentes, proporcionando consejos útiles para una correcta separación.

La presencia del punto limpio móvil en los centros se convierte por sí misma en una herramienta práctica para promover la economía circular y despertar la conciencia ambiental tanto de los escolares como del profesorado y de las familias.

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Además, el personal técnico también explicará la importancia de la separación en origen, el uso adecuado de los contenedores de la vía pública para cada fracción (orgánico, envases, resto, papel, vidrio, aceite y textil) y en qué casos hay que acudir al punto limpio

El Consorcio As Mariñas recuerda que "o correcto depósito dos residuos garante o seu tratamento seguro e é un paso fundamental para ter concellos limpos e saudables".

Este servicio itinerante complementa el resto de prestaciones que la entidad ofrece a la ciudadanía para los residuos contaminantes, como la recogida de voluminosos y los puntos y minipuntos limpios fijos.

Los equipos directivos de los centros educativos que deseen sumarse a este programa y acoger este punto limpio móvil pueden concretar los detalles dd su participación contactando con el Consorcio As Mariñas a través del correo electrónico: mercedes.casanova@consorcioam.org.

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